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≡ Что можно и нельзя делать во дворе многоэтажки и какие штрафы грозят за нарушение правил
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52102
Что можно и нельзя делать во дворе многоэтажки и какие штрафы грозят за нарушение правил
Отправлено: 08.07.25 - 09:38
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Двор многоквартирного дома – это территория с чёткими требованиями, установленными городскими правилами благоустройства, которые регулируются и утверждаются акиматами, но в большинстве регионов Казахстана они похожи. Рассказываем, что разрешено, а что запрещено во дворе жилого дома согласно типовым правилам благоустройства и Административному кодексу.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1449
Re: Что можно и нельзя делать во дворе многоэтажки и какие...
Отправлено: 08.07.25 - 09:38
#1
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Статейка ни о чем, не брались бы, если нечего написать.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1512
Re: Что можно и нельзя делать во дворе многоэтажки и какие...
Отправлено: 08.07.25 - 09:57
#2
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Опять слепой копипаст с информбюро. Такое ощущение, что такие статьи публикуются ТОЛЬКО для того, чтобы мы чаще видели слово "штраф", не расслаблялись и были в тонусе. :-)
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