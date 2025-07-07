Re: Крупный штраф за кормление птиц грозит казахстанцам

Отправлено: - 14:30

Да, с голубями конечно перебор, но для начала их нужно уничтожить, как сделал например наш дом, ну и закрыть тех этажи сетками

А вот напротив акимата да, разводят антисанитарию каждый день люди, кормя и целуя этих голубей

Сами кормили кстати, да, ради детей там все это делается в принципе, теперь как с такими , на камеру и штраф?