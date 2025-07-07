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≡ Сомневайся, требуй или... не бери - Как противостоять опасностям сомнительной торговли продуктами
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52099
Сомневайся, требуй или... не бери - Как противостоять опасностям сомнительной торговли продуктами
Отправлено: 07.07.25 - 14:27
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По себе знаю, когда тебя обманывают при покупке, хочется сурово наказать продавца и обязательно послать пару гневных стрел в адрес контролирующих органов. Дескать, не следят за порядком/безопасностью/здоровьем граждан, не защищают их. Мы сделали то же самое, когда в «НГ» люди пожаловались на ярмарку «Варенье на пару». Разбираемся, куда долетели наши стрелы и не оказались ли выстрелы холостыми?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45387
Re: Сомневайся, требуй или... не бери - Как противостоять...
Отправлено: 07.07.25 - 14:27
#1
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Ну вреда то наверно не приносит, пусть берут, ягоды же.
Вот водка что то бодяжная какая то, хочу пожаловаться, вчера два литра выпил, а сегодня голова болела..
Вот с водкой проблема..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16726
Re: Сомневайся, требуй или... не бери - Как противостоять...
Отправлено: 07.07.25 - 16:09
#2
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Оказывается если по гуглить то выяснится что в России журналисты уже проводили свое расследование. В двух словах, не существует в карелии этого завода по производству варенья и торгаши во всех тц торгуют по липовым документам. :lol:

А на счёт варенье без сахара, то диабетчики могут сами дома его сварить. Рецептов в инете куча. Это лучше Чем покупать из пластмассовых вёдер непонятную субстанцию)
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