Отправлено: - 16:09

Оказывается если по гуглить то выяснится что в России журналисты уже проводили свое расследование. В двух словах, не существует в карелии этого завода по производству варенья и торгаши во всех тц торгуют по липовым документам.А на счёт варенье без сахара, то диабетчики могут сами дома его сварить. Рецептов в инете куча. Это лучше Чем покупать из пластмассовых вёдер непонятную субстанцию)