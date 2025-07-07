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≡ «Народный гаишник»: Как пройти через пр. Аль-Фараби?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52099
«Народный гаишник»: Как пройти через пр. Аль-Фараби?
Отправлено: 07.07.25 - 11:56
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- Ул. 1 Мая в границах между ул. Гоголя и ул. Тауелсиздик является пешеходной зоной, а перехода через пр. Аль-Фараби нет, - пишет читатель. - Пешеходы вынуждены идти на ул. Чехова или на ул. Козыбаева. Причем расстояние между ул. Чехова и ул. 1 Мая примерно такое же, как между ул. Баймагамбетова и ул. Козыбаева.
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§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1507
Re: «Народный гаишник»: Как пройти через пр. Аль-Фараби?
Отправлено: 07.07.25 - 11:56
#1
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Нужно: знаки "Движение по полосам" устанавливать НЕ на перекрестке, а заблаговременно, чтобы (согласно правил) водитель успел занять нужную полосу. Пример: перекресток Назарбаева-Бородина. С правой полосы -движение только направо, но узнаешь об этом непосредственно в 2-3 метрах от пересечения. Итог -либо машина судорожно пытается перестроиться, тем самым создавая аварийную ситуацию, либо едет прямо -в нарушение требований данного знака. Причина -в неправильной установке знака. Еще одно предложение - знаки "Движение по полосам" дублировать висячими над полосами знаками. Чтобы издалека видеть их и соответственно упорядочить движение.
То же самое - на Абая (возле Азии, "жемчужины")
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