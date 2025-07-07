Re: «Народный гаишник»: Как пройти через пр. Аль-Фараби?

Отправлено: - 11:56

Нужно: знаки "Движение по полосам" устанавливать НЕ на перекрестке, а заблаговременно, чтобы (согласно правил) водитель успел занять нужную полосу. Пример: перекресток Назарбаева-Бородина. С правой полосы -движение только направо, но узнаешь об этом непосредственно в 2-3 метрах от пересечения. Итог -либо машина судорожно пытается перестроиться, тем самым создавая аварийную ситуацию, либо едет прямо -в нарушение требований данного знака. Причина -в неправильной установке знака. Еще одно предложение - знаки "Движение по полосам" дублировать висячими над полосами знаками. Чтобы издалека видеть их и соответственно упорядочить движение.

То же самое - на Абая (возле Азии, "жемчужины")