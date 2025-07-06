Отправлено: - 18:37





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=56524 Вместо кровати мужчина спит на надувном матрасе.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=56524 По словам Андрея, его ежемесячное пособие составляет 102 000 тенге. Мать - пенсионерка, подрабатывает техничкой в колледже.Источник:





Он просит выделить 20 миллионов тенге на ремонт,



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=56524 Он просит выделить 20 миллионов тенге на ремонт,Источник:

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 06.07.2025 - 19:39]

Цитата:и тут власть виновата?Цитата:почему НГ не пишет сколько всё таки полный доход у матери?Цитата:все люди живут не богато но находят средства и на ремонт и на мебель...жили на съёмных квартирах. оплачивали по 180 000 т. а сейчас не хватает на простую кровать?я предполагаю что общий доход составляет более 200 000 т.