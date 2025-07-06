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≡ "Власти со мной в "футбол" играют" - Инвалид-колясочник просит адаптировать арендную квартиру под свои нужды в Тобыле
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52094
"Власти со мной в "футбол" играют" - Инвалид-колясочник просит адаптировать арендную квартиру под свои нужды в Тобыле
Отправлено: 06.07.25 - 18:37
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С 2011 года инвалид первой группы с ДЦП Андрей ЛОБА, стоял в очереди на получение арендного жилья от государства. Весной этого года он наконец получил квартиру в Тобыле. Однако спустя два с половиной месяца после заселения мужчина обнаружил множество строительных дефектов и недоделок, которые 26 июня он показал корреспонденту «НГ».
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2253
"Власти со мной в "футбол" играют" - Инвалид-колясочник просит адаптировать арендную квартиру под свои нужды в Тобыле
Отправлено: 06.07.25 - 18:37
#1
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Цитата:
Вместо кровати мужчина спит на надувном матрасе.

Источник:


и тут власть виновата?Цитата:
По словам Андрея, его ежемесячное пособие составляет 102 000 тенге. Мать - пенсионерка, подрабатывает техничкой в колледже.

Источник:


почему НГ не пишет сколько всё таки полный доход у матери?Цитата:


Он просит выделить 20 миллионов тенге на ремонт,

Источник:
все люди живут не богато но находят средства и на ремонт и на мебель...


жили на съёмных квартирах. оплачивали по 180 000 т. а сейчас не хватает на простую кровать?

я предполагаю что общий доход составляет более 200 000 т.

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 06.07.2025 - 19:39]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1505
Re: "Власти со мной в "футбол" играют" -...
Отправлено: 06.07.25 - 19:08
#2
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Цитата:
Только на санузел нужно 3 миллиона по моим подсчётам


Фигасеье математика. Интересно было бы на расчеты посмотреть. Унитаз можно и не золотой поставить, смета уменьшится в итоге. ..
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А
§ Андрей Скиба
(Журналисты)
Регистрация:
14.08.20
Сообщений:
29
"Власти со мной в "футбол" играют" - Инвалид-колясочник просит адаптировать арендную квартиру под свои нужды в Тобыле
Отправлено: 06.07.25 - 20:07
#3
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почему НГ не пишет сколько всё таки полный доход у матери?

Насколько помню, я у нее спрашивал, но на записи не нашел этого. Точную сумму не помню уже, но вы правы, больше 200 000 тенге они вместе получают насколько помню. Уточню у Андрея.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16725
Re: "Власти со мной в "футбол" играют" -...
Отправлено: 06.07.25 - 20:24
#4
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Цитата:
Андрей Скиба:
Уточню у Андрея.

Зачем? Да пофиг сколько у них на двоих денег. Главное как он красиво умеет считать) . Молодец Андрей. Только так можно выжить в этом мире. В нагляк и прямо в лоб с расчётами к акимату. :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4307
Re: "Власти со мной в "футбол" играют" -...
Отправлено: 06.07.25 - 22:27
#5
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Дать в аренду однокомнатную квартиру семье из разнополых членов, инвалиду и его матери, иначе, как издевательством не назовёшь!
А если ещё и учесть качество этого "жилья" - то вот он, откровенный цинизм властей "слышащего" государства!
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