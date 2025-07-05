Отправлено: - 22:06

Vit:

Цитата: ПолиграфЪ Боярышников: Дискредитация!!! Это все говорят и понимают какой уклон у НГ



Согласен с вами. Потому что на самом деле всё было наоборот. Пьяный маленький мальчик на велосипеде ударил лексус участкового и потом скрылся с места происшествия. А НГ наговаривает на участкового.

Цитата:Верно, Вит!А мадам Боярышникова демонстрирует на сайте НГ противоположный уклон, видимо "патриотично" пытается противостоять " дискредитации" в СМИ в конец оборзевших представителей власти!