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Водитель Lexus переехал ребенка в селе Алматинской области
Водитель Lexus переехал ребенка в селе Алматинской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52094
Водитель Lexus переехал ребенка в селе Алматинской области
Отправлено: 05.07.25 - 16:06
Инцидент произошел 4 июля около 20:45 в селе Кокозек Алматинской области. По данным очевидцев, водитель автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сдавая назад, переехал мальчика.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45382
Re: Водитель Lexus переехал ребенка в селе Алматинской области
Отправлено: 05.07.25 - 16:06
Наехал и уехал, черт с ним, вычислят
С ребенком то что?
С ребенком то что?
Водитель Lexus переехал ребенка в селе Алматинской области
Отправлено: 05.07.25 - 16:33
Цитата:
А тебе то что? Есть кому позаботиться, не переживай так. Или может усыновить решил?
111:
С ребенком то что?
С ребенком то что?
А тебе то что? Есть кому позаботиться, не переживай так. Или может усыновить решил?
Re: Водитель Lexus переехал ребенка в селе Алматинской области
Отправлено: 05.07.25 - 16:38
//за рулём находился участковый инспектор полиции.//
Очередной "герой" тайна третьей планеты? как с семьёй Лукичёвых? Да уж понабрали участковых. Одни детей давят, другие из семьи забрать пытаются. Похоже время пришло - участковыми заняться!!!
Очередной "герой" тайна третьей планеты? как с семьёй Лукичёвых? Да уж понабрали участковых. Одни детей давят, другие из семьи забрать пытаются. Похоже время пришло - участковыми заняться!!!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45382
Re: Водитель Lexus переехал ребенка в селе Алматинской области
Отправлено: 05.07.25 - 16:56
Цитата:
Цитата:
Статья не полная
Тебе этого не понять
Эл-починно:
Цитата:
Или может усыновить решил?
Статья не полная
Тебе этого не понять
Водитель Lexus переехал ребенка в селе Алматинской области
Отправлено: 05.07.25 - 17:00
Цитата:
Ну так дополни...
111:
Статья не полная
Статья не полная
Ну так дополни...
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2079
Re: Водитель Lexus переехал ребенка в селе Алматинской области
Отправлено: 06.07.25 - 00:11
Цитата:
........говорят ты решил стать многодетным отцом....да вообще то не плохо будешь субсидии получать от государства....
111:
Статья не полная Тебе этого не понять
Статья не полная Тебе этого не понять
........говорят ты решил стать многодетным отцом....да вообще то не плохо будешь субсидии получать от государства....
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 480
Re: Водитель Lexus переехал ребенка в селе Алматинской области
Отправлено: 06.07.25 - 14:42
Да уж, пьяный полицейский что может быть хуже, только пьяный главрач или пьяный аким
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2253
Водитель Lexus переехал ребенка в селе Алматинской области
Отправлено: 06.07.25 - 17:57
Цитата:
Что тут понимать? Любая статья в НГ направленна на дискредитацию действующей власти! Публикация статей взятых бог знает от куда но главное направление это подрыв авторитета, имиджа и доверия к действующей власти. Вся подборка сводятся к одному, Дискредитация!!! Это все говорят и понимают какой уклон у НГ
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 06.07.2025 - 19:00]
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 06.07.2025 - 19:01]
111:
Статья не полная Тебе этого не понять
Статья не полная Тебе этого не понять
Что тут понимать? Любая статья в НГ направленна на дискредитацию действующей власти! Публикация статей взятых бог знает от куда но главное направление это подрыв авторитета, имиджа и доверия к действующей власти. Вся подборка сводятся к одному, Дискредитация!!! Это все говорят и понимают какой уклон у НГ
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 06.07.2025 - 19:00]
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 06.07.2025 - 19:01]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16725
Водитель Lexus переехал ребенка в селе Алматинской области
Отправлено: 06.07.25 - 20:06
Цитата:
Пьяный маленький мальчик на велосипеде ударил лексус участкового и потом скрылся с места происшествия. А НГ наговаривает на участкового.
ПолиграфЪ Боярышников: Дискредитация!!! Это все говорят и понимают какой уклон у НГСогласен с вами. Потому что на самом деле всё было наоборот.
Пьяный маленький мальчик на велосипеде ударил лексус участкового и потом скрылся с места происшествия. А НГ наговаривает на участкового.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4307
Re: Водитель Lexus переехал ребенка в селе Алматинской области
Отправлено: 06.07.25 - 22:06
Цитата:
Верно, Вит!
А мадам Боярышникова демонстрирует на сайте НГ противоположный уклон, видимо "патриотично" пытается противостоять " дискредитации" в СМИ в конец оборзевших представителей власти!
Vit:
Цитата: ПолиграфЪ Боярышников: Дискредитация!!! Это все говорят и понимают какой уклон у НГ
Согласен с вами. Потому что на самом деле всё было наоборот. Пьяный маленький мальчик на велосипеде ударил лексус участкового и потом скрылся с места происшествия. А НГ наговаривает на участкового.
Цитата: ПолиграфЪ Боярышников: Дискредитация!!! Это все говорят и понимают какой уклон у НГ
Согласен с вами. Потому что на самом деле всё было наоборот. Пьяный маленький мальчик на велосипеде ударил лексус участкового и потом скрылся с места происшествия. А НГ наговаривает на участкового.
Верно, Вит!
А мадам Боярышникова демонстрирует на сайте НГ противоположный уклон, видимо "патриотично" пытается противостоять " дискредитации" в СМИ в конец оборзевших представителей власти!
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