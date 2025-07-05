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≡ Водитель Lexus переехал ребенка в селе Алматинской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52094
Водитель Lexus переехал ребенка в селе Алматинской области
Отправлено: 05.07.25 - 16:06
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Инцидент произошел 4 июля около 20:45 в селе Кокозек Алматинской области. По данным очевидцев, водитель автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сдавая назад, переехал мальчика.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45382
Re: Водитель Lexus переехал ребенка в селе Алматинской области
Отправлено: 05.07.25 - 16:06
#1
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Наехал и уехал, черт с ним, вычислят
С ребенком то что?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4506
Водитель Lexus переехал ребенка в селе Алматинской области
Отправлено: 05.07.25 - 16:33
#2
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Цитата:
111:
С ребенком то что?

А тебе то что? Есть кому позаботиться, не переживай так. Или может усыновить решил? :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4506
Re: Водитель Lexus переехал ребенка в селе Алматинской области
Отправлено: 05.07.25 - 16:38
#3
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//за рулём находился участковый инспектор полиции.//
Очередной "герой" тайна третьей планеты? как с семьёй Лукичёвых? Да уж понабрали участковых. Одни детей давят, другие из семьи забрать пытаются. Похоже время пришло - участковыми заняться!!!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45382
Re: Водитель Lexus переехал ребенка в селе Алматинской области
Отправлено: 05.07.25 - 16:56
#4
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Цитата:
Эл-починно:

Цитата:
Или может усыновить решил? :lol:

Статья не полная
Тебе этого не понять
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4506
Водитель Lexus переехал ребенка в селе Алматинской области
Отправлено: 05.07.25 - 17:00
#5
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Цитата:
111:
Статья не полная

Ну так дополни...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2079
Re: Водитель Lexus переехал ребенка в селе Алматинской области
Отправлено: 06.07.25 - 00:11
#6
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Цитата:
111:
Статья не полная Тебе этого не понять


........говорят ты решил стать многодетным отцом....да вообще то не плохо будешь субсидии получать от государства....
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
480
Re: Водитель Lexus переехал ребенка в селе Алматинской области
Отправлено: 06.07.25 - 14:42
#7
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Да уж, пьяный полицейский что может быть хуже, только пьяный главрач или пьяный аким
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2253
Водитель Lexus переехал ребенка в селе Алматинской области
Отправлено: 06.07.25 - 17:57
#8
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Цитата:
111:
Статья не полная Тебе этого не понять


Что тут понимать? Любая статья в НГ направленна на дискредитацию действующей власти! Публикация статей взятых бог знает от куда но главное направление это подрыв авторитета, имиджа и доверия к действующей власти. Вся подборка сводятся к одному, Дискредитация!!! Это все говорят и понимают какой уклон у НГ

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 06.07.2025 - 19:00]

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 06.07.2025 - 19:01]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16725
Водитель Lexus переехал ребенка в селе Алматинской области
Отправлено: 06.07.25 - 20:06
#9
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Дискредитация!!! Это все говорят и понимают какой уклон у НГ
Согласен с вами. Потому что на самом деле всё было наоборот.
Пьяный маленький мальчик на велосипеде ударил лексус участкового и потом скрылся с места происшествия. А НГ наговаривает на участкового.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4307
Re: Водитель Lexus переехал ребенка в селе Алматинской области
Отправлено: 06.07.25 - 22:06
#10
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Цитата:
Vit:
Цитата: ПолиграфЪ Боярышников: Дискредитация!!! Это все говорят и понимают какой уклон у НГ

Согласен с вами. Потому что на самом деле всё было наоборот. Пьяный маленький мальчик на велосипеде ударил лексус участкового и потом скрылся с места происшествия. А НГ наговаривает на участкового.


Верно, Вит!

А мадам Боярышникова демонстрирует на сайте НГ противоположный уклон, видимо "патриотично" пытается противостоять " дискредитации" в СМИ в конец оборзевших представителей власти!
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