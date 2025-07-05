Отправлено: - 17:57

111:

Статья не полная Тебе этого не понять

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 06.07.2025 - 19:00]

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 06.07.2025 - 19:01]

Цитата:Что тут понимать? Любая статья в НГ направленна на дискредитацию действующей власти! Публикация статей взятых бог знает от куда но главное направление это подрыв авторитета, имиджа и доверия к действующей власти. Вся подборка сводятся к одному, Дискредитация!!! Это все говорят и понимают какой уклон у НГ