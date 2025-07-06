Re: В теории - закон, на практике - отписка. Как расследуют...

Отправлено: - 15:49

Какая то ахинея

Любители животных сами выкидывают их, отстреливают и тд, а потом ловят хайп, спирая это все на тех, у кого животных нет и кто вообще не может выкинуть собаку или теленка, потому что он не занимается этими зоо..

Ни одного доказательства, ни одного свидетельства, зато у них есть работа..