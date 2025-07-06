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≡ В теории - закон, на практике - отписка. Как расследуют факты жестокого обращения с животными и что этому мешает
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52094
В теории - закон, на практике - отписка. Как расследуют факты жестокого обращения с животными и что этому мешает
Отправлено: 06.07.25 - 15:49
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24 июня на улице 8 Марта в Костанае прохожие обнаружили собаку с десятками дробин в теле. Волонтеры доставили ее в клинику, где сделали рентген, подтвердивший - по животному стреляли из дробовика. Это только один из случаев жестокого обращения с животными, зафиксированных на территории Костанайской области в последнее время. Чем заканчивается их расследование и почему итог вызывает вопросы у зоозащитников?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45382
Re: В теории - закон, на практике - отписка. Как расследуют...
Отправлено: 06.07.25 - 15:49
#1
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Какая то ахинея
Любители животных сами выкидывают их, отстреливают и тд, а потом ловят хайп, спирая это все на тех, у кого животных нет и кто вообще не может выкинуть собаку или теленка, потому что он не занимается этими зоо..
Ни одного доказательства, ни одного свидетельства, зато у них есть работа..
Профайл
Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
299
Re: В теории - закон, на практике - отписка. Как расследуют...
Отправлено: 06.07.25 - 16:54
#2
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Вот и поэтому тоже на улицах города не должно быть диких собак, тогда не будет фактов жестокого обращения, т.е. необходимо убрать первопричину.
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