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≡ Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы, а Назарбаева - с 85-летием
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52094
Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы, а Назарбаева - с 85-летием
Отправлено: 06.07.25 - 15:46
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Глава государства отметил, что Астана - наглядное воплощение современного прогресса страны и стремления к будущему. Также он подчеркнул, что сегодня в Казахстане отмечается День домбры. Поздравил Токаев с юбилеем и первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45382
Re: Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы, а Назарбаева -...
Отправлено: 06.07.25 - 15:46
#1
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Приходи назад Нуреке, отмени все штрафы, отмени слежку за нами, отмени налоги, как это ты делал в начале нулевых , отмени границу с нашим русским народом, и народ тебя превознесет еще больше.
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