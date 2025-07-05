Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли, навеянные памятной датой
Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли, навеянные памятной датой
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52090
Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли, навеянные памятной датой
Отправлено: 05.07.25 - 14:34
В июле мы вспоминаем Курскую битву, начавшуюся 5 числа и продлившуюся почти 50 дней. О ее грандиозности и значимости писали несчетно. Меня же не слишком уж сложные размышления о сражении и современных войнах в целом натолкнули на парадоксально-горькие мысли. Мысли о том, во что стала превращаться война.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18270
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли, навеянные памятной датой
Отправлено: 05.07.25 - 14:34
Цитата:
А Куликовскую или битву при Фершампенуазе не вспоминаем? В любую дату тыкни постояно какая-то битва была и что теперь целыми днями только об этом и думать?
Люди воевали чтобы потомки потом не думали о войне, нет потомки все извратили и превратили войну в культ и целую религию на которую молится надо а ветеранов (даже тех толком не воевавших) почитать наравне с богами...
В июле мы вспоминаем Курскую битву
А Куликовскую или битву при Фершампенуазе не вспоминаем? В любую дату тыкни постояно какая-то битва была и что теперь целыми днями только об этом и думать?
Люди воевали чтобы потомки потом не думали о войне, нет потомки все извратили и превратили войну в культ и целую религию на которую молится надо а ветеранов (даже тех толком не воевавших) почитать наравне с богами...
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли, навеянные памятной датой
Отправлено: 05.07.25 - 15:26
Цитата:
Ну вы то сами оглянулись?
Почему мы русские убиваем русскоязычных в Украине и почему мы сейчас хотим долбануть по Азербайджану?
И почему мы хотим сбросить ядерные бомбы на Европу?
Вот оглянитесь.
А то вы всегда ставите Россию в пример в прошлом
Как же в настоящем?
Оглянитесь вокруг - сколькие из нас готовы не просто принять, а восклицать о том, что «мы-то можем долбануть» таких-то и таких-то, только мокрое место останется! Либо в битве за то-то и то-то не будем церемониться. Вспомните сами бесчисленные повседневные споры. И задумайтесь: не вливается ли и в нас самих, как медленно действующий яд, психология функционеров-палачей?
Ну вы то сами оглянулись?
Почему мы русские убиваем русскоязычных в Украине и почему мы сейчас хотим долбануть по Азербайджану?
И почему мы хотим сбросить ядерные бомбы на Европу?
Вот оглянитесь.
А то вы всегда ставите Россию в пример в прошлом
Как же в настоящем?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 7182
Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли, навеянные памятной датой
Отправлено: 05.07.25 - 19:27
Цитата:
Отношения между странами натянутые, особенно обострились с декабря прошлого года, после сбития гражданского самолёта Embraer E190AR авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). После рейдов правоохранителей в Екатеринбурге, ещё больше обострились отношения между Россией и Азербайджаном.
Азербайджан в последние годы активно выстраивает военное сотрудничество с Турцией, Пакистаном, Израилем и альянсом НАТО. У Азербайджана длительные партнёрские отношения с НАТО в рамках программы «Партнёрство ради мира» с 1994 года. Страна участвовала в миротворческих миссиях в Косово и Афганистане. В марте 2024 года генеральный секретарь НАТО провёл встречу с президентом И.Алиевым в Баку, подчеркнув дальнейшее развитие сотрудничества.
111:
Почему мы русские убиваем русскоязычных в Украине и почему мы сейчас хотим долбануть по Азербайджану?
Почему мы русские убиваем русскоязычных в Украине и почему мы сейчас хотим долбануть по Азербайджану?
Отношения между странами натянутые, особенно обострились с декабря прошлого года, после сбития гражданского самолёта Embraer E190AR авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). После рейдов правоохранителей в Екатеринбурге, ещё больше обострились отношения между Россией и Азербайджаном.
Азербайджан в последние годы активно выстраивает военное сотрудничество с Турцией, Пакистаном, Израилем и альянсом НАТО. У Азербайджана длительные партнёрские отношения с НАТО в рамках программы «Партнёрство ради мира» с 1994 года. Страна участвовала в миротворческих миссиях в Косово и Афганистане. В марте 2024 года генеральный секретарь НАТО провёл встречу с президентом И.Алиевым в Баку, подчеркнув дальнейшее развитие сотрудничества.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 12045
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли, навеянные памятной датой
Отправлено: 05.07.25 - 20:11
Цитата:
Цитата:
Цитата:
-----МЫ - это кто именно ??
111:
Почему мы русские убиваем
Почему мы русские убиваем
Цитата:
111:
мы сейчас хотим долбануть по Азербайджану?
мы сейчас хотим долбануть по Азербайджану?
Цитата:
111:
мы хотим сбросить
мы хотим сбросить
-----МЫ - это кто именно ??
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 241
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли, навеянные памятной датой
Отправлено: 05.07.25 - 21:46
ну кому что курке просо! у абайке днюха первого на носу, она святая, а что там курская битва это так себе. Ты на свет появился только потому что там наши предки выиграли.
111 ты или не подигрывай или говори правду! только настоящую, а утебя смелости не хватит сказать об этом. А тут что решил просто подоминировать? Сиди учи матчасть, пригодится!
111 ты или не подигрывай или говори правду! только настоящую, а утебя смелости не хватит сказать об этом. А тут что решил просто подоминировать? Сиди учи матчасть, пригодится!
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли, навеянные памятной датой
Отправлено: 05.07.25 - 23:07
Цитата:
Какую же?
Правда у каждого своя и каждый вертит ее по своему разумению как сейчас Трамп целый глобус одним органом.
Но факты, от них не отвертишься к сожалению.
Тов. Бондаренко постоянно что то там говорит и вспоминает о войнах, России и тд.
О каких то там президентах или как их там, в то время.
Но автор в упор не замечает что мы сегодня воюем, мы русские против русских, где мой 19ти летний племяш пошел убивать таких же 19ти летних чьих то племяшей и сыновей в Украину, русскоязычных, а потому русских и сам погиб, потому что его убили тоже русские.
Короче говоря, автор не видит бревна в наших сегодняшних глазах, того бревна ужаса и войны, что мы сегодня сами творим, а не какое то НАТА и Ко..
Мы сами убиваем и погибаем не от НАТА, а от своего же русского народа, живущего в Украине.
ZanoZOV:
111 ты или не подигрывай или говори правду!
111 ты или не подигрывай или говори правду!
Какую же?
Правда у каждого своя и каждый вертит ее по своему разумению как сейчас Трамп целый глобус одним органом.
Но факты, от них не отвертишься к сожалению.
Тов. Бондаренко постоянно что то там говорит и вспоминает о войнах, России и тд.
О каких то там президентах или как их там, в то время.
Но автор в упор не замечает что мы сегодня воюем, мы русские против русских, где мой 19ти летний племяш пошел убивать таких же 19ти летних чьих то племяшей и сыновей в Украину, русскоязычных, а потому русских и сам погиб, потому что его убили тоже русские.
Короче говоря, автор не видит бревна в наших сегодняшних глазах, того бревна ужаса и войны, что мы сегодня сами творим, а не какое то НАТА и Ко..
Мы сами убиваем и погибаем не от НАТА, а от своего же русского народа, живущего в Украине.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 28124
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли, навеянные памятной датой
Отправлено: 06.07.25 - 00:11
Цитата:
Пациенты из шестой палаты
Гога:
МЫ - это кто именно ?
МЫ - это кто именно ?
Пациенты из шестой палаты
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли, навеянные памятной датой
Отправлено: 06.07.25 - 00:34
Цитата:
.....ты чё с тополя (так как дубы в нашей клим.зоне не растут) долбанулся по какому Азербайджану долбанём чего они нам плохого сделали.....
111:
сейчас хотим долбануть по Азербайджану?
сейчас хотим долбануть по Азербайджану?
.....ты чё с тополя (так как дубы в нашей клим.зоне не растут) долбанулся по какому Азербайджану долбанём чего они нам плохого сделали.....
Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли, навеянные памятной датой
Отправлено: 06.07.25 - 00:37
Цитата:
Цитата:
Ты считаешь нас русских, пациентами какой то там палаты?
Да, наших там раненых и израненных дущой много, и в разных палатах по номерам.
Что не так?
111:
мы русские
мы русские
Цитата:
maxsaf:
Пациенты из шестой палаты
Пациенты из шестой палаты
Ты считаешь нас русских, пациентами какой то там палаты?
Да, наших там раненых и израненных дущой много, и в разных палатах по номерам.
Что не так?
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли, навеянные памятной датой
Отправлено: 06.07.25 - 00:40
Цитата:
....основное забыл сказать кто нефть там качает из страны...
Kairat stayer:
ворческих миссиях в Косово и Афганистане. В марте 2024 года генеральный секретарь НАТО провёл встречу с президентом И.Алиевым в Баку, подчеркнув дальнейшее развитие сотрудничества.
ворческих миссиях в Косово и Афганистане. В марте 2024 года генеральный секретарь НАТО провёл встречу с президентом И.Алиевым в Баку, подчеркнув дальнейшее развитие сотрудничества.
....основное забыл сказать кто нефть там качает из страны...
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли, навеянные памятной датой
Отправлено: 06.07.25 - 00:47
.....Цитата:
......ти нам правда скажи про твоего деда героя СССР имя и фамилию......или у тебя своя "правда..."
111:
Правда у каждого своя и каждый вертит ее по своему разумению как сейчас Трамп целый глобус
Правда у каждого своя и каждый вертит ее по своему разумению как сейчас Трамп целый глобус
......ти нам правда скажи про твоего деда героя СССР имя и фамилию......или у тебя своя "правда..."
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 69, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 69
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать