НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли, навеянные памятной датой
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52090
Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли, навеянные памятной датой
Отправлено: 05.07.25 - 14:34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В июле мы вспоминаем Курскую битву, начавшуюся 5 числа и продлившуюся почти 50 дней. О ее грандиозности и значимости писали несчетно. Меня же не слишком уж сложные размышления о сражении и современных войнах в целом натолкнули на парадоксально-горькие мысли. Мысли о том, во что стала превращаться война.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18270
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли, навеянные памятной датой
Отправлено: 05.07.25 - 14:34
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В июле мы вспоминаем Курскую битву


А Куликовскую или битву при Фершампенуазе не вспоминаем? В любую дату тыкни постояно какая-то битва была и что теперь целыми днями только об этом и думать?
Люди воевали чтобы потомки потом не думали о войне, нет потомки все извратили и превратили войну в культ и целую религию на которую молится надо а ветеранов (даже тех толком не воевавших) почитать наравне с богами...
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45376
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли, навеянные памятной датой
Отправлено: 05.07.25 - 15:26
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Оглянитесь вокруг - сколькие из нас готовы не просто принять, а восклицать о том, что «мы-то можем долбануть» таких-то и таких-то, только мокрое место останется! Либо в битве за то-то и то-то не будем церемониться. Вспомните сами бесчисленные повседневные споры. И задумайтесь: не вливается ли и в нас самих, как медленно действующий яд, психология функционеров-палачей?

Ну вы то сами оглянулись?
Почему мы русские убиваем русскоязычных в Украине и почему мы сейчас хотим долбануть по Азербайджану?
И почему мы хотим сбросить ядерные бомбы на Европу?
Вот оглянитесь.
А то вы всегда ставите Россию в пример в прошлом
Как же в настоящем?
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7182
Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли, навеянные памятной датой
Отправлено: 05.07.25 - 19:27
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Почему мы русские убиваем русскоязычных в Украине и почему мы сейчас хотим долбануть по Азербайджану?


Отношения между странами натянутые, особенно обострились с декабря прошлого года, после сбития гражданского самолёта Embraer E190AR авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). После рейдов правоохранителей в Екатеринбурге, ещё больше обострились отношения между Россией и Азербайджаном.

Азербайджан в последние годы активно выстраивает военное сотрудничество с Турцией, Пакистаном, Израилем и альянсом НАТО. У Азербайджана длительные партнёрские отношения с НАТО в рамках программы «Партнёрство ради мира» с 1994 года. Страна участвовала в миротворческих миссиях в Косово и Афганистане. В марте 2024 года генеральный секретарь НАТО провёл встречу с президентом И.Алиевым в Баку, подчеркнув дальнейшее развитие сотрудничества.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12045
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли, навеянные памятной датой
Отправлено: 05.07.25 - 20:11
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Почему мы русские убиваем

Цитата:
111:
мы сейчас хотим долбануть по Азербайджану?

Цитата:
111:
мы хотим сбросить

-----МЫ - это кто именно ?? :-x
Профайл
Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
241
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли, навеянные памятной датой
Отправлено: 05.07.25 - 21:46
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну кому что курке просо! у абайке днюха первого на носу, она святая, а что там курская битва это так себе. Ты на свет появился только потому что там наши предки выиграли.
111 ты или не подигрывай или говори правду! только настоящую, а утебя смелости не хватит сказать об этом. А тут что решил просто подоминировать? Сиди учи матчасть, пригодится! :-P :-P :-P
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45376
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли, навеянные памятной датой
Отправлено: 05.07.25 - 23:07
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZanoZOV:
111 ты или не подигрывай или говори правду!

Какую же?
Правда у каждого своя и каждый вертит ее по своему разумению как сейчас Трамп целый глобус одним органом.
Но факты, от них не отвертишься к сожалению.
Тов. Бондаренко постоянно что то там говорит и вспоминает о войнах, России и тд.
О каких то там президентах или как их там, в то время.
Но автор в упор не замечает что мы сегодня воюем, мы русские против русских, где мой 19ти летний племяш пошел убивать таких же 19ти летних чьих то племяшей и сыновей в Украину, русскоязычных, а потому русских и сам погиб, потому что его убили тоже русские.
Короче говоря, автор не видит бревна в наших сегодняшних глазах, того бревна ужаса и войны, что мы сегодня сами творим, а не какое то НАТА и Ко..
Мы сами убиваем и погибаем не от НАТА, а от своего же русского народа, живущего в Украине.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28124
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли, навеянные памятной датой
Отправлено: 06.07.25 - 00:11
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
МЫ - это кто именно ?

Пациенты из шестой палаты :lol:
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2078
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли, навеянные памятной датой
Отправлено: 06.07.25 - 00:34
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
сейчас хотим долбануть по Азербайджану?

.....ты чё с тополя (так как дубы в нашей клим.зоне не растут) долбанулся по какому Азербайджану долбанём чего они нам плохого сделали.....
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45376
Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли, навеянные памятной датой
Отправлено: 06.07.25 - 00:37
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
мы русские

Цитата:
maxsaf:
Пациенты из шестой палаты

Ты считаешь нас русских, пациентами какой то там палаты?
Да, наших там раненых и израненных дущой много, и в разных палатах по номерам.
Что не так?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2078
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли, навеянные памятной датой
Отправлено: 06.07.25 - 00:40
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
ворческих миссиях в Косово и Афганистане. В марте 2024 года генеральный секретарь НАТО провёл встречу с президентом И.Алиевым в Баку, подчеркнув дальнейшее развитие сотрудничества.

....основное забыл сказать кто нефть там качает из страны...
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2078
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мысли, навеянные памятной датой
Отправлено: 06.07.25 - 00:47
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....Цитата:
111:
Правда у каждого своя и каждый вертит ее по своему разумению как сейчас Трамп целый глобус

......ти нам правда скажи про твоего деда героя СССР имя и фамилию......или у тебя своя "правда..."
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 71, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 71
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS