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Оглянитесь вокруг - сколькие из нас готовы не просто принять, а восклицать о том, что «мы-то можем долбануть» таких-то и таких-то, только мокрое место останется! Либо в битве за то-то и то-то не будем церемониться. Вспомните сами бесчисленные повседневные споры. И задумайтесь: не вливается ли и в нас самих, как медленно действующий яд, психология функционеров-палачей?

Цитата:Ну вы то сами оглянулись?Почему мы русские убиваем русскоязычных в Украине и почему мы сейчас хотим долбануть по Азербайджану?И почему мы хотим сбросить ядерные бомбы на Европу?Вот оглянитесь.А то вы всегда ставите Россию в пример в прошломКак же в настоящем?