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≡ Многодетный челябинец выиграл 100 млн рублей в лотерею после сна жены о пауке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52090
Многодетный челябинец выиграл 100 млн рублей в лотерею после сна жены о пауке
Отправлено: 05.07.25 - 21:18
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По словам Романа, обычно он покупает пачку билетов по 50 штук. На этот раз в почтовом отделении продавали наборы по десять билетов. Челябинец хотел отказаться, однако сотрудница почты уговорила его поучаствовать в розыгрыше.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
963
Re: Многодетный челябинец выиграл 100 млн рублей в лотерею после...
Отправлено: 05.07.25 - 21:18
#1
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Вот так надо вести рекламу, чтобы все от мала до велика покупали крашенную бумагу! А господин случай бывает совсем редко! Мужик 4 года покупал, но не выигрывал, а тут не хотел вообще покупать, а до этого жена увидела во сне паука и пазл сошелся! Наивно думать, что сон работает на пару с банком, организаторами лотерей! Если бы сны сбывались, то больше половины населения вообще бы не болела и не покидала бы землю!
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