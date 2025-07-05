Re: Многодетный челябинец выиграл 100 млн рублей в лотерею после...

Отправлено: - 21:18

Вот так надо вести рекламу, чтобы все от мала до велика покупали крашенную бумагу! А господин случай бывает совсем редко! Мужик 4 года покупал, но не выигрывал, а тут не хотел вообще покупать, а до этого жена увидела во сне паука и пазл сошелся! Наивно думать, что сон работает на пару с банком, организаторами лотерей! Если бы сны сбывались, то больше половины населения вообще бы не болела и не покидала бы землю!