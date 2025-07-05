Отправлено: - 15:16

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Но как по мне, так лучше та чушь пусть будет, чем то что сегодня транслируют. Тогда хоть мир ещё знал и понимал, что такое фашизм. А сегодня всё перевернулось.

Цитата:Хех, всё перевернулось!Ниже в видео, депутат Госдумы России Андрей Викторович Гурулёв, говорит: нужно дать по башке полякам и.т.д., что последние плохого сделали, для какой аудитории посыл, обращение к начитанному, грамотному, глубинному и ядрёному народу? Депутат не мешки же ворочить и наверное считает себя начитанным и образованным человеком. Вот вам и всё перевернулось кардинально: с ног на голову.