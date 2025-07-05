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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 15:16
#7666
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Цитата:
Эл-починно:
Но как по мне, так лучше та чушь пусть будет, чем то что сегодня транслируют. Тогда хоть мир ещё знал и понимал, что такое фашизм. А сегодня всё перевернулось.


Хех, всё перевернулось!

Ниже в видео, депутат Госдумы России Андрей Викторович Гурулёв, говорит: нужно дать по башке полякам и.т.д., что последние плохого сделали, для какой аудитории посыл, обращение к начитанному, грамотному, глубинному и ядрёному народу? Депутат не мешки же ворочить и наверное считает себя начитанным и образованным человеком. Вот вам и всё перевернулось кардинально: с ног на голову. :lol: :lol: :lol:


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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4506
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 15:34
#7667
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Цитата:
Kairat stayer:
Хех,

Вот вам и хех, и вы ту же чушь и бредятину тут транслируете. ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45371
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 15:39
#7668
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Цитата:
Эл-починно:

Цитата:
так лучше та чушь пусть будет, чем то что сегодня транслируют.

У вас да, вообще беспредел, хоть скотоложество или зоофилию отменили официальную, показываемую по немецкому телевизору.
Не согласен с тем, что это было лучше.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 15:50
#7669
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Цитата:
Эл-починно:
Вот вам и хех, и вы ту же чушь и бредятину тут транслируете.


Почему чушь и бредятина, он не считает так, а конкретно говорит по башке дадут! :lol: :lol: :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4506
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 16:28
#7670
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Цитата:
111:
У вас да, вообще беспредел, хоть скотоложество или зоофилию отменили официальную, показываемую по немецкому телевизору.

Откуда бредятина? Факты будут? Или лишь бы что пукнуть в эфир?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4506
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 16:30
#7671
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Цитата:
Kairat stayer:
Почему чушь и бредятина, он не считает так, а конкретно говорит по башке дадут!

Да не важно, что и кто там говорит - бредятина. А вы ещё и смотрите!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45371
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 16:58
#7672
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Цитата:
Эл-починно:

Цитата:
Откуда бредятина?

Ну от туда, откуда и ты..
Но тебе же то что раньше у вас было, лучше..
Я уж не говорю, что еще раньше у вас из людей мыло делали и показывали..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 17:01
#7673
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Цитата:
Эл-починно:
Да не важно, что и кто там говорит - бредятина. А вы ещё и смотрите!


Отметил выше, что он так не считает, видите какое у него лицо серьёзное, типа держите меня семеро, покажем всем кузькину мать и где раки зимуют!

В целом политическое и идеологическое содержание - обращено к глубинному и ядрёному народу, который сидит за мониторами и экранами теликов и воинственно ликует :lol: :lol: :lol: .
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4506
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 17:05
#7674
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Цитата:
111:
Ну от туда, откуда и ты..

Ну я почему то так и подозревал, что дискуссия с тобой именно к этому и скатица. Ни веры, ни рода, ни правды. Куда хочу, туда верчу! Надо русский, надо ещё - казах, ваххабит. да и вообще универсальный образ.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4506
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 17:07
#7675
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Цитата:
Kairat stayer:
В целом политическое и идеологическое содержание

Ну вот видите, вы же это смотрите? А чем тогда те, кто Кашпировского с Чумаком смотрели, хуже? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45371
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 17:15
#7676
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Цитата:
Эл-починно:

Цитата:
что дискуссия с

Кто с тобой дискутирует.
Ты сказал что раньше у вас телек лучше был
Я тебе лишь сказал, что раньше ваш телек пропагандировал официальную немецкую зоофилию с 1969го года
Тебе уже сколько годиков, неужели делаешь вид что забыл?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45371
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 17:17
#7677
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Цитата:
Эл-починно:

Цитата:
что дискуссия с

Главное не немец
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 17:35
#7678
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Цитата:
Эл-починно:
Ну вот видите, вы же это смотрите? А чем тогда те, кто Кашпировского с Чумаком смотрели, хуже?


Так, это вообще разное.

Кашпировский и Чумак, по их понятиям якобы лечили и помогали народу, последние верили и сидели с банками у телевизоров.

В данном случае, в части касающейся высказывании А.Гурулёва дело не в том, верю ли я ему или нет, а в том, что говорит депутат Госдумы РФ и у него есть своя аудитория из числа глубинного и ядрёного народа. Наши депутаты про размножения говорят, мол любят размножаться. Правильно что любят, тоже разное же, мирное дело ведь размножение, а тут говорит по башке дадим, некрасиво же получается :lol: :lol: :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4506
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 17:48
#7679
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Цитата:
111:
Ты сказал что раньше у вас телек лучше был

Где я такое сказал. опять воображение под грушевым играет!?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4506
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 17:49
#7680
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Цитата:
111:
Главное не немец

Кто и где и доказательства в студию, иначе - балабол! 8-)
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