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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 15:16
Цитата:
Хех, всё перевернулось!
Ниже в видео, депутат Госдумы России Андрей Викторович Гурулёв, говорит: нужно дать по башке полякам и.т.д., что последние плохого сделали, для какой аудитории посыл, обращение к начитанному, грамотному, глубинному и ядрёному народу? Депутат не мешки же ворочить и наверное считает себя начитанным и образованным человеком. Вот вам и всё перевернулось кардинально: с ног на голову.
Эл-починно:
Но как по мне, так лучше та чушь пусть будет, чем то что сегодня транслируют. Тогда хоть мир ещё знал и понимал, что такое фашизм. А сегодня всё перевернулось.
Но как по мне, так лучше та чушь пусть будет, чем то что сегодня транслируют. Тогда хоть мир ещё знал и понимал, что такое фашизм. А сегодня всё перевернулось.
Хех, всё перевернулось!
Ниже в видео, депутат Госдумы России Андрей Викторович Гурулёв, говорит: нужно дать по башке полякам и.т.д., что последние плохого сделали, для какой аудитории посыл, обращение к начитанному, грамотному, глубинному и ядрёному народу? Депутат не мешки же ворочить и наверное считает себя начитанным и образованным человеком. Вот вам и всё перевернулось кардинально: с ног на голову.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 15:34
Цитата:
Вот вам и хех, и вы ту же чушь и бредятину тут транслируете.
Kairat stayer:
Хех,
Хех,
Вот вам и хех, и вы ту же чушь и бредятину тут транслируете.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 15:39
Цитата:
Цитата:
У вас да, вообще беспредел, хоть скотоложество или зоофилию отменили официальную, показываемую по немецкому телевизору.
Не согласен с тем, что это было лучше.
Эл-починно:
Цитата:
так лучше та чушь пусть будет, чем то что сегодня транслируют.
У вас да, вообще беспредел, хоть скотоложество или зоофилию отменили официальную, показываемую по немецкому телевизору.
Не согласен с тем, что это было лучше.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 15:50
Цитата:
Почему чушь и бредятина, он не считает так, а конкретно говорит по башке дадут!
Эл-починно:
Вот вам и хех, и вы ту же чушь и бредятину тут транслируете.
Вот вам и хех, и вы ту же чушь и бредятину тут транслируете.
Почему чушь и бредятина, он не считает так, а конкретно говорит по башке дадут!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 16:28
Цитата:
Откуда бредятина? Факты будут? Или лишь бы что пукнуть в эфир?
111:
У вас да, вообще беспредел, хоть скотоложество или зоофилию отменили официальную, показываемую по немецкому телевизору.
У вас да, вообще беспредел, хоть скотоложество или зоофилию отменили официальную, показываемую по немецкому телевизору.
Откуда бредятина? Факты будут? Или лишь бы что пукнуть в эфир?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 16:30
Цитата:
Да не важно, что и кто там говорит - бредятина. А вы ещё и смотрите!
Kairat stayer:
Почему чушь и бредятина, он не считает так, а конкретно говорит по башке дадут!
Почему чушь и бредятина, он не считает так, а конкретно говорит по башке дадут!
Да не важно, что и кто там говорит - бредятина. А вы ещё и смотрите!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 16:58
Цитата:
Цитата:
Ну от туда, откуда и ты..
Но тебе же то что раньше у вас было, лучше..
Я уж не говорю, что еще раньше у вас из людей мыло делали и показывали..
Эл-починно:
Цитата:
Откуда бредятина?
Ну от туда, откуда и ты..
Но тебе же то что раньше у вас было, лучше..
Я уж не говорю, что еще раньше у вас из людей мыло делали и показывали..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 17:01
Цитата:
Отметил выше, что он так не считает, видите какое у него лицо серьёзное, типа держите меня семеро, покажем всем кузькину мать и где раки зимуют!
В целом политическое и идеологическое содержание - обращено к глубинному и ядрёному народу, который сидит за мониторами и экранами теликов и воинственно ликует .
Эл-починно:
Да не важно, что и кто там говорит - бредятина. А вы ещё и смотрите!
Да не важно, что и кто там говорит - бредятина. А вы ещё и смотрите!
Отметил выше, что он так не считает, видите какое у него лицо серьёзное, типа держите меня семеро, покажем всем кузькину мать и где раки зимуют!
В целом политическое и идеологическое содержание - обращено к глубинному и ядрёному народу, который сидит за мониторами и экранами теликов и воинственно ликует .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 17:05
Цитата:
Ну я почему то так и подозревал, что дискуссия с тобой именно к этому и скатица. Ни веры, ни рода, ни правды. Куда хочу, туда верчу! Надо русский, надо ещё - казах, ваххабит. да и вообще универсальный образ.
111:
Ну от туда, откуда и ты..
Ну от туда, откуда и ты..
Ну я почему то так и подозревал, что дискуссия с тобой именно к этому и скатица. Ни веры, ни рода, ни правды. Куда хочу, туда верчу! Надо русский, надо ещё - казах, ваххабит. да и вообще универсальный образ.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 17:07
Цитата:
Ну вот видите, вы же это смотрите? А чем тогда те, кто Кашпировского с Чумаком смотрели, хуже?
Kairat stayer:
В целом политическое и идеологическое содержание
В целом политическое и идеологическое содержание
Ну вот видите, вы же это смотрите? А чем тогда те, кто Кашпировского с Чумаком смотрели, хуже?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 17:15
Цитата:
Цитата:
Кто с тобой дискутирует.
Ты сказал что раньше у вас телек лучше был
Я тебе лишь сказал, что раньше ваш телек пропагандировал официальную немецкую зоофилию с 1969го года
Тебе уже сколько годиков, неужели делаешь вид что забыл?
Эл-починно:
Цитата:
что дискуссия с
Кто с тобой дискутирует.
Ты сказал что раньше у вас телек лучше был
Я тебе лишь сказал, что раньше ваш телек пропагандировал официальную немецкую зоофилию с 1969го года
Тебе уже сколько годиков, неужели делаешь вид что забыл?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 17:17
Цитата:
Цитата:
Главное не немец
Эл-починно:
Цитата:
что дискуссия с
Главное не немец
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 17:35
Цитата:
Так, это вообще разное.
Кашпировский и Чумак, по их понятиям якобы лечили и помогали народу, последние верили и сидели с банками у телевизоров.
В данном случае, в части касающейся высказывании А.Гурулёва дело не в том, верю ли я ему или нет, а в том, что говорит депутат Госдумы РФ и у него есть своя аудитория из числа глубинного и ядрёного народа. Наши депутаты про размножения говорят, мол любят размножаться. Правильно что любят, тоже разное же, мирное дело ведь размножение, а тут говорит по башке дадим, некрасиво же получается
Эл-починно:
Ну вот видите, вы же это смотрите? А чем тогда те, кто Кашпировского с Чумаком смотрели, хуже?
Ну вот видите, вы же это смотрите? А чем тогда те, кто Кашпировского с Чумаком смотрели, хуже?
Так, это вообще разное.
Кашпировский и Чумак, по их понятиям якобы лечили и помогали народу, последние верили и сидели с банками у телевизоров.
В данном случае, в части касающейся высказывании А.Гурулёва дело не в том, верю ли я ему или нет, а в том, что говорит депутат Госдумы РФ и у него есть своя аудитория из числа глубинного и ядрёного народа. Наши депутаты про размножения говорят, мол любят размножаться. Правильно что любят, тоже разное же, мирное дело ведь размножение, а тут говорит по башке дадим, некрасиво же получается
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 17:48
Цитата:
Где я такое сказал. опять воображение под грушевым играет!?
111:
Ты сказал что раньше у вас телек лучше был
Ты сказал что раньше у вас телек лучше был
Где я такое сказал. опять воображение под грушевым играет!?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.07.25 - 17:49
Цитата:
Кто и где и доказательства в студию, иначе - балабол!
111:
Главное не немец
Главное не немец
Кто и где и доказательства в студию, иначе - балабол!
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