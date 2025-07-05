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≡ Костанайская фабрика «Баян Сулу» закрывает свой филиал в России. В чем причина?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52088
Костанайская фабрика «Баян Сулу» закрывает свой филиал в России. В чем причина?
Отправлено: 05.07.25 - 14:56
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Решение было принято советом директоров «Баян Сулу» 1 июля. В компании сообщили, что не планируют уходить с российского рынка, несмотря на закрытие своего филиала в городе Челябинск.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2074
Re: Костанайская фабрика «Баян Сулу» закрывает свой филиал в...
Отправлено: 05.07.25 - 14:56
#1
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......всё правильно делают,вон европейцы уже собираются вводить 18 пакет санкций а мы не одного пакетика не вводим...


Основным акционером «Баян Сулу» является KazFoodProducts с долей участия 85,06%. При этом конечным собственником выступает бизнесмен Ерлан Баймуратов, состояние которого Forbes в мае оценил в $108 млн (68-е место в списке богатых бизнесменов Казахстана).Основным акционером «Баян Сулу» является KazFoodProducts с долей участия 85,06%. При этом конечным собственником выступает бизнесмен Ерлан Баймуратов, состояние которого Forbes в мае оценил в $108 млн (68-е место в списке богатых бизнесменов Казахстана).Напомним, в мае прошлого года депутаты Костанайского областного маслихата одобрили «Баян Сулу» льготный кредит в 5 млрд тенге. Предприятию через СПК "Тобол" выделили из бюджета 5 млрд тенге на 10 лет под 2,5%. Эти деньги компани намерена потратить на строительство технологически-производственного комплекса "Кондитерская столица". Кроме того, предприятие в расширение вложило 3,3 млрд собственных средств и 6 млрд заняло у Банка развития Казахстана.

.........кино и немцы это как понимать человек имеет 108 лямов и маслихат одобряет льготный кредит на 5ть лярдов это чтоб он не обеднел от вложенных......пипец....

:-x :-x :-x
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