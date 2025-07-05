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......всё правильно делают,вон европейцы уже собираются вводить 18 пакет санкций а мы не одного пакетика не вводим...Основным акционером «Баян Сулу» является KazFoodProducts с долей участия 85,06%. При этом конечным собственником выступает бизнесмен Ерлан Баймуратов, состояние которого Forbes в мае оценил в $108 млн (68-е место в списке богатых бизнесменов Казахстана).Основным акционером «Баян Сулу» является KazFoodProducts с долей участия 85,06%. При этом конечным собственником выступает бизнесмен Ерлан Баймуратов, состояние которого Forbes в мае оценил в $108 млн (68-е место в списке богатых бизнесменов Казахстана).Напомним, в мае прошлого года депутаты Костанайского областного маслихата одобрили «Баян Сулу» льготный кредит в 5 млрд тенге. Предприятию через СПК "Тобол" выделили из бюджета 5 млрд тенге на 10 лет под 2,5%. Эти деньги компани намерена потратить на строительство технологически-производственного комплекса "Кондитерская столица". Кроме того, предприятие в расширение вложило 3,3 млрд собственных средств и 6 млрд заняло у Банка развития Казахстана..........кино и немцы это как понимать человек имеет 108 лямов и маслихат одобряет льготный кредит на 5ть лярдов это чтоб он не обеднел от вложенных......пипец....