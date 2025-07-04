maxsaf: Твой комментарий? Да, твой: Цитата: 111: мы больше русские и прикидываться ваххабитами с криками Аллах Акбар, это не про нас..
Да, совершенно верно, это не про нас, прикидываться ваххабитами. Странноватый ты..
Цитата:
maxsaf: А второй комментарий твой? Да, твой: Цитата: 111: Ахмат - сила! Аллаху Акбар!
А что в нем, в нем указано что я ваххабит? Эта поддержка Рамзану по моему, которого выкормил Казахстан, когда ваххабитов у нас не было. И что? Я и говорю, ты что то там себе на моск начудил ниже плинтуса и хочешь как то вывернуть на тему ваххабизма. Неужели не получается? Потому твой выверт это просто попытка оправдания твоей лжи, где ты доказываешь что и там и там это про ваххабизм. Эх ты, как дитятко бегаешь..
maxsaf: А ты говорил, что я какую-то несуществующую цитату выдумал
Совершенно верно, ты приподнес мою цитату про выдуманный ваххабизм,хотя там мы видим просто поздравления и восхваление. Которое ничего общего с ваххабизмом то и не имеет, но тебе надо как то его пришить к другому комментарию. Да, ты солгал. Что тут такого? Я привык, когда ты лжешь и потом бегаешь и жалуешься почему то.. Совершенно верно.
Хочешь поговорить об Украине или о Рамзане? Ну во первых, за хорошую работу у себя в России, где с ним считаются и его лелеет сам Путин и тем более в Кремле поздравляет со свадьбой Адама. Во вторых в мире, это когда наш посол и остальные послы, пошли на свадьбу к его 17ти летнему сыну и преподнесли дары на сотни и сотни миллионов Ойро..
Ага, помнится, как эти супер начитанные люди, ранее перед телевизором заряжались энергией святой воды, якобы напитанным лечебным эффектом от известных советских психотерапевтов Анатолия Кашпировского и Аллана Чумака.
Эл-починно: Я про грамотных и начитанных, если что! А тех перед телевизором...
Так бегали же с лозунгами, что мы самые образованные в мире. Если бы народ, в общей массе действительно был начитанным и грамотным, тогда бы не было нужды транслировать чушь, логично!
Всезнающий ГУГЛ уполномочен заявить: Анатолий Кашпировский начал свои публичные выступления, транслируемые по телевидению, в 1989 году. Первый сеанс был показан 8 октября 1989 года в вечернем эфире Центрального телевидения СССР. Всего было шесть таких передач, выходивших раз в две недели по воскресеньям .
Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать