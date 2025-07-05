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≡ Что поступает, то и сбрасываем - Что вытекает в Тобол из большой трубы в районе КЖБИ Костаная?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52088
Что поступает, то и сбрасываем - Что вытекает в Тобол из большой трубы в районе КЖБИ Костаная?
Отправлено: 05.07.25 - 14:36
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Вопросы об этом задавали "НГ" читатели: "В районе базы отдыха «Мохито» есть большая труба. По ней регулярно прямо в Тобол сливается бурая жидкость с неприятным запахом. Надо привлечь внимание экологов к этому нарушению".
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4492
Что поступает, то и сбрасываем - Что вытекает в Тобол из большой трубы в районе КЖБИ Костаная?
Отправлено: 05.07.25 - 14:36
#1
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Я конечно не руководитель санэпидемстанции, но что то ту не сходится???

//- У нас нет химических производств, чьи сливы могли бы угрожать реке, //

Хотя этажом выше, было заявлено - //Директор ГКП «Костанай-Су» Казбек ШАЛАБАЕВ пояснил, что в реку по этой трубе сбрасываются промывные воды с фильтров очистной станции. Это предусмотрено технологией водоподготовки, используемой на предприятии. Она включает хлорирование, коагулирование, отстаивание и фильтрацию воды//

Хлорка уже не химия? Да и если происходит такая прям очистка, почему бы сразу в водопровод не пустить, практически питьевую воду???

[Исправлено: Эл-починно, 05.07.2025 - 15:37]
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