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Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
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Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 04.07.25 - 15:25
- 20 МРП блокируются в качестве гарантийного обеспечения и списываются при неявке, что позволит сократить фиктивные бронирования до 40%, - говорится в сообщении департамента. - Поправки устанавливают лимиты на перенос и отмену брони - 1 раз бесплатно и разрешают иметь по одной активной брони на каждое направление.
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Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 05.07.25 - 13:45
Цитата:
Ну если вы вникаете, то объясните мне не вникающему, почему
Цитата:
Главное не через Казахстан???
Kairat stayer:
Опять не вникаете,
Опять не вникаете,
Ну если вы вникаете, то объясните мне не вникающему, почему
Цитата:
Kairat stayer:
Маршрут через Россию стал токсичным для международных компаний, а Китай, заботясь о надёжности поставок, перестраховывается и ищет обходные маршруты. В частности через Каспийское море (Минуя часть Казахстана по суше), через Иран и Турцию, так называемый средний коридор, усиление морских маршрутов через Пакистан и порт Гвадар (Пакистан - Аравийское море).
Маршрут через Россию стал токсичным для международных компаний, а Китай, заботясь о надёжности поставок, перестраховывается и ищет обходные маршруты. В частности через Каспийское море (Минуя часть Казахстана по суше), через Иран и Турцию, так называемый средний коридор, усиление морских маршрутов через Пакистан и порт Гвадар (Пакистан - Аравийское море).
Главное не через Казахстан???
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 05.07.25 - 14:04
Цитата:
Вы какой-то не такой, непонятливый и невнимательный
Китай альтернативные маршруты прорабатывает, с целью снизить риски, выше отметил, старые маршруты имеются, как железнодорожные и сухопутные через Казахстан.
Через Иран и Турцию: Китай - Узбекистан - Туркменистан - Каспий - Азербайджан - Грузия - Турция - Европа. Активно функционирует в обход России маршрут Китай - Казахстан - Каспий - Азербайджан - Грузия - Турция, часто упоминается как Транскаспийский маршрут.
Эл-починно:
Главное не через Казахстан???
Главное не через Казахстан???
Вы какой-то не такой, непонятливый и невнимательный
Китай альтернативные маршруты прорабатывает, с целью снизить риски, выше отметил, старые маршруты имеются, как железнодорожные и сухопутные через Казахстан.
Через Иран и Турцию: Китай - Узбекистан - Туркменистан - Каспий - Азербайджан - Грузия - Турция - Европа. Активно функционирует в обход России маршрут Китай - Казахстан - Каспий - Азербайджан - Грузия - Турция, часто упоминается как Транскаспийский маршрут.
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 05.07.25 - 14:07
Цитата:
Ну допустим, тогда объясните мне разницу,
Цитата:
Между сухопутном и ЖД.
Kairat stayer:
непонятливый и невнимательный
непонятливый и невнимательный
Ну допустим, тогда объясните мне разницу,
Цитата:
Kairat stayer:
как железнодорожные и сухопутные через Казахстан.
как железнодорожные и сухопутные через Казахстан.
Между сухопутном и ЖД.
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 05.07.25 - 14:11
Цитата:
Хех, почему? Так, уже пол дня объясняю, всё же элементарно!
Цитата:
Нее, отдельно. Ранее обсуждали про железнодорожную колею, несколько лет прошло, что у Китая размер другой. Поэтому товары на границе перекидываются.
Эл-починно:
Ну если вы вникаете, то объясните мне не вникающему, почему
Ну если вы вникаете, то объясните мне не вникающему, почему
Хех, почему? Так, уже пол дня объясняю, всё же элементарно!
Цитата:
Эл-починно:
Между сухопутном и ЖД.
Между сухопутном и ЖД.
Нее, отдельно. Ранее обсуждали про железнодорожную колею, несколько лет прошло, что у Китая размер другой. Поэтому товары на границе перекидываются.
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 05.07.25 - 14:15
Цитата:
Да ладно ещё и часа не прошло, хорош преувеличивать!
Цитата:
А не про колею спрашивал, чем отличается сухопутная дорога от железнодорожной? Вами же выше приведённом примере!?
Цитата:
[Исправлено: Эл-починно, 05.07.2025 - 15:16]
Kairat stayer:
Так, уже пол дня объясняю
Так, уже пол дня объясняю
Да ладно ещё и часа не прошло, хорош преувеличивать!
Цитата:
Kairat stayer:
Нее, отдельно. Ранее обсуждали про железнодорожную колею, несколько лет прошло, что у Китая размер другой. Поэтому товары на границе перекидываются.
Нее, отдельно. Ранее обсуждали про железнодорожную колею, несколько лет прошло, что у Китая размер другой. Поэтому товары на границе перекидываются.
А не про колею спрашивал, чем отличается сухопутная дорога от железнодорожной? Вами же выше приведённом примере!?
Цитата:
Kairat stayer: как железнодорожные и сухопутные через Казахстан.
[Исправлено: Эл-починно, 05.07.2025 - 15:16]
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 05.07.25 - 14:15
Цитата:
Железнодорожные и автомобильные, обо сухопутные.
Kairat stayer:
Железнодорожный маршрут функционирует через Казахстан, Россию и Беларусь. Поезда с контейнерами идут через границу Китай-Казахстан, далее через территорию России, Беларусь, Польшу и далее. Автомобильные маршруты через Казахстан также существуют, но они менее популярны по сравнению с железнодорожными из-за логистики, погодных условий и ограничений на грузоперевозки на длинные расстояния, Виталий не даст соврать.
Железнодорожный маршрут функционирует через Казахстан, Россию и Беларусь. Поезда с контейнерами идут через границу Китай-Казахстан, далее через территорию России, Беларусь, Польшу и далее. Автомобильные маршруты через Казахстан также существуют, но они менее популярны по сравнению с железнодорожными из-за логистики, погодных условий и ограничений на грузоперевозки на длинные расстояния, Виталий не даст соврать.
Железнодорожные и автомобильные, обо сухопутные.
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 05.07.25 - 14:19
Цитата:
Ну вот и подошли к знаменателю. В следующий раз читайте прежде, то что копируете.
Kairat stayer:
Железнодорожные и автомобильные, обо сухопутные.
Железнодорожные и автомобильные, обо сухопутные.
Ну вот и подошли к знаменателю. В следующий раз читайте прежде, то что копируете.
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 05.07.25 - 14:21
Цитата:
Тут вы были внимательны, спора нет, я оговорился, железнодорожные и автомобильные имел ввиду.
Kairat stayer:
Китай альтернативные маршруты прорабатывает, с целью снизить риски, выше отметил, старые маршруты имеются, как железнодорожные и сухопутные через Казахстан.
Китай альтернативные маршруты прорабатывает, с целью снизить риски, выше отметил, старые маршруты имеются, как железнодорожные и сухопутные через Казахстан.
Тут вы были внимательны, спора нет, я оговорился, железнодорожные и автомобильные имел ввиду.
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 05.07.25 - 14:23
Эл-починно:
Хех, следующий раз главное чтобы вы сразу вникли, тогда и проблем не будет, ферштейн.
Хех, следующий раз главное чтобы вы сразу вникли, тогда и проблем не будет, ферштейн.
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 05.07.25 - 14:29
Цитата:
В данном случае не цитировал самого себя, если бы кого-то копировал, тогда возможно было бы правильно, а так ранее выше отмечал, понимать.
Эл-починно:
В следующий раз читайте прежде, то что копируете.
В следующий раз читайте прежде, то что копируете.
В данном случае не цитировал самого себя, если бы кого-то копировал, тогда возможно было бы правильно, а так ранее выше отмечал, понимать.
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