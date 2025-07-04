Отправлено: - 13:45

Kairat stayer:

Опять не вникаете,

Kairat stayer:

Маршрут через Россию стал токсичным для международных компаний, а Китай, заботясь о надёжности поставок, перестраховывается и ищет обходные маршруты. В частности через Каспийское море (Минуя часть Казахстана по суше), через Иран и Турцию, так называемый средний коридор, усиление морских маршрутов через Пакистан и порт Гвадар (Пакистан - Аравийское море).

Цитата:Ну если вы вникаете, то объясните мне не вникающему, почемуЦитата:Главное не через Казахстан???