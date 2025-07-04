НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52088
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 04.07.25 - 15:25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- 20 МРП блокируются в качестве гарантийного обеспечения и списываются при неявке, что позволит сократить фиктивные бронирования до 40%, - говорится в сообщении департамента. - Поправки устанавливают лимиты на перенос и отмену брони - 1 раз бесплатно и разрешают иметь по одной активной брони на каждое направление.
Читать новость

Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4492
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 05.07.25 - 13:45
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Опять не вникаете,

Ну если вы вникаете, то объясните мне не вникающему, почему
Цитата:
Kairat stayer:
Маршрут через Россию стал токсичным для международных компаний, а Китай, заботясь о надёжности поставок, перестраховывается и ищет обходные маршруты. В частности через Каспийское море (Минуя часть Казахстана по суше), через Иран и Турцию, так называемый средний коридор, усиление морских маршрутов через Пакистан и порт Гвадар (Пакистан - Аравийское море).


Главное не через Казахстан??? 8-) :lol:
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7177
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 05.07.25 - 14:04
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Главное не через Казахстан???


Вы какой-то не такой, непонятливый и невнимательный :lol: :lol: :lol:

Китай альтернативные маршруты прорабатывает, с целью снизить риски, выше отметил, старые маршруты имеются, как железнодорожные и сухопутные через Казахстан.

Через Иран и Турцию: Китай - Узбекистан - Туркменистан - Каспий - Азербайджан - Грузия - Турция - Европа. Активно функционирует в обход России маршрут Китай - Казахстан - Каспий - Азербайджан - Грузия - Турция, часто упоминается как Транскаспийский маршрут.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4492
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 05.07.25 - 14:07
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
непонятливый и невнимательный

Ну допустим, тогда объясните мне разницу,
Цитата:
Kairat stayer:
как железнодорожные и сухопутные через Казахстан.

Между сухопутном и ЖД. 8-) :lol:
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7177
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 05.07.25 - 14:11
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Ну если вы вникаете, то объясните мне не вникающему, почему


Хех, почему? Так, уже пол дня объясняю, всё же элементарно!

Цитата:
Эл-починно:
Между сухопутном и ЖД.


Нее, отдельно. Ранее обсуждали про железнодорожную колею, несколько лет прошло, что у Китая размер другой. Поэтому товары на границе перекидываются.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4492
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 05.07.25 - 14:15
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Так, уже пол дня объясняю

Да ладно ещё и часа не прошло, хорош преувеличивать! :lol:
Цитата:
Kairat stayer:
Нее, отдельно. Ранее обсуждали про железнодорожную колею, несколько лет прошло, что у Китая размер другой. Поэтому товары на границе перекидываются.

А не про колею спрашивал, чем отличается сухопутная дорога от железнодорожной? Вами же выше приведённом примере!? 8-) :lol:
Цитата:
Kairat stayer: как железнодорожные и сухопутные через Казахстан.


[Исправлено: Эл-починно, 05.07.2025 - 15:16]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7177
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 05.07.25 - 14:15
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Железнодорожный маршрут функционирует через Казахстан, Россию и Беларусь. Поезда с контейнерами идут через границу Китай-Казахстан, далее через территорию России, Беларусь, Польшу и далее. Автомобильные маршруты через Казахстан также существуют, но они менее популярны по сравнению с железнодорожными из-за логистики, погодных условий и ограничений на грузоперевозки на длинные расстояния, Виталий не даст соврать.


Железнодорожные и автомобильные, обо сухопутные.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4492
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 05.07.25 - 14:19
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Железнодорожные и автомобильные, обо сухопутные.

Ну вот и подошли к знаменателю. ;-) В следующий раз читайте прежде, то что копируете. 8-)
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7177
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 05.07.25 - 14:21
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Китай альтернативные маршруты прорабатывает, с целью снизить риски, выше отметил, старые маршруты имеются, как железнодорожные и сухопутные через Казахстан.


Тут вы были внимательны, спора нет, я оговорился, железнодорожные и автомобильные имел ввиду.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7177
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 05.07.25 - 14:23
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эл-починно:

Хех, следующий раз главное чтобы вы сразу вникли, тогда и проблем не будет, ферштейн.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7177
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 05.07.25 - 14:29
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
В следующий раз читайте прежде, то что копируете.


В данном случае не цитировал самого себя, если бы кого-то копировал, тогда возможно было бы правильно, а так ранее выше отмечал, понимать.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 61
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS