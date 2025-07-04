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Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52085
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 04.07.25 - 15:25
- 20 МРП блокируются в качестве гарантийного обеспечения и списываются при неявке, что позволит сократить фиктивные бронирования до 40%, - говорится в сообщении департамента. - Поправки устанавливают лимиты на перенос и отмену брони - 1 раз бесплатно и разрешают иметь по одной активной брони на каждое направление.
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Re: Правила электронной очереди на пересечение госграницы для...
Отправлено: 04.07.25 - 15:25
Пойдут на все, кроме оптимизации работы самих пунктов. Бабки, штрафы, какие-то гарантии. А то что несколько сотен машин проверяет 3 с половиной человека - это так, мелочи.
А если у человека нет 20 лишних МРП? Все, граница закрыта? Буреют господа. Трасса (убитая) -платная, очередь -платная. Может за пересечение границы ещё платить начнем? Это же какие человеко-часы расходуются, держа наши удостоверения... Непорядок!
А если у человека нет 20 лишних МРП? Все, граница закрыта? Буреют господа. Трасса (убитая) -платная, очередь -платная. Может за пересечение границы ещё платить начнем? Это же какие человеко-часы расходуются, держа наши удостоверения... Непорядок!
Re: Правила электронной очереди на пересечение госграницы для...
Отправлено: 04.07.25 - 17:37
Цитата:
Это гениально. Почти 400 000 тенге . Ну теперь мы точно прославимся на весь мир. Как там нашу страну называют?
Повторное бронирование – 100 МРП
Это гениально. Почти 400 000 тенге . Ну теперь мы точно прославимся на весь мир. Как там нашу страну называют?
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 04.07.25 - 18:14
Едет фура на границу . пробила колесо. Очередь похерена. Повторно -бац, 100 МРП. Они там нормальные вообще? Кроме как о наживе - ни о чем думать не могут? Дальше своего носа вообще разучились видеть. Как хищники, которые вкус крови узнали - так и эти. Запах денег отключил всю мозговую субстанцию.
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 04.07.25 - 18:36
А ещё два раза "КУ" сказать (с) - Киндза Дза. \
И челобитную, как минимум три раза!
И челобитную, как минимум три раза!
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 04.07.25 - 19:06
Я думаю в реальности будет следующая картина:
Все будут боятся опоздать. Накопитель физически он там в ближащее время не появится. Сегодня уже два ряда, думаю появится ещё третий и четвёртый) заблокируют полосу легковым.
Начнётся калапс.
Грузовые начнут лезть кто как может.. Не кто не захочет терять очередь. А тем более в электронной очереди ещё стоит время, часы.))).
Все будут боятся опоздать. Накопитель физически он там в ближащее время не появится. Сегодня уже два ряда, думаю появится ещё третий и четвёртый) заблокируют полосу легковым.
Начнётся калапс.
Грузовые начнут лезть кто как может.. Не кто не захочет терять очередь. А тем более в электронной очереди ещё стоит время, часы.))).
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 04.07.25 - 19:30
Цитата:
Ну для начала вероятно. Но рано или поздно, западные фирмы про этот беспредел тоже узнают. Вот тогда самое интересное и начнётся.
Vit:
Начнётся калапс.
Начнётся калапс.
Ну для начала вероятно. Но рано или поздно, западные фирмы про этот беспредел тоже узнают. Вот тогда самое интересное и начнётся.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7624
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 04.07.25 - 21:21
Тот факт,что китайцы отказались строить скоростной автобан *шелковый путь* в Европу мимо нас,можно расценить как недоверие и в том,что страна не получит транзитных барбосов,похоже никого не волнует, просто какой-то позор
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 05.07.25 - 00:44
Цитата:
Не безосновательно же. Своими руками от себя все партнерские связи отталкиваем. Сидим как идиоты и ждем инвесторов, которые по платным дорогам к нам заехать должны (в перспективе)
сайлау курманов:
нас,можно расценить как недоверие
нас,можно расценить как недоверие
Не безосновательно же. Своими руками от себя все партнерские связи отталкиваем. Сидим как идиоты и ждем инвесторов, которые по платным дорогам к нам заехать должны (в перспективе)
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