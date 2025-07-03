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Больше 4 000 подписей за сохранение старого маршрута для автобуса Костанай-Рудный собрал перевозчик
Больше 4 000 подписей за сохранение старого маршрута для автобуса Костанай-Рудный собрал перевозчик
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