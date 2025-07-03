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≡ Больше 4 000 подписей за сохранение старого маршрута для автобуса Костанай-Рудный собрал перевозчик
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52085
Больше 4 000 подписей за сохранение старого маршрута для автобуса Костанай-Рудный собрал перевозчик
Отправлено: 03.07.25 - 17:24
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Хоть интервал между автобусами сократился, пассажиры из Рудного потеряли несколько крайних рейсов - на 6:35 и на 21:40. Впрочем, основное недовольство вызывает не новый график, а уже привычный комфорт.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7624
Re: Больше 4 000 подписей за сохранение старого маршрута для...
Отправлено: 03.07.25 - 17:24
#1
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Просто удивительно, чиновники прежде чем что-то предлогать,могли бы свое решение согласовать с услугодателями. Последние согласны не поднимать цены на услуги и не просят субсидии, однако перевозчику нанесли конкретный ущерб своим решением. За такое можно признать их врагами народа и выслать на лесоповал
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45363
Re: Больше 4 000 подписей за сохранение старого маршрута для...
Отправлено: 03.07.25 - 17:57
#2
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Я даже тоже в СМИ писал в Инсте на эту тему, просто почему то на меня сослались Марат Тулепович

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45363
Больше 4 000 подписей за сохранение старого маршрута для автобуса Костанай-Рудный собрал перевозчик
Отправлено: 03.07.25 - 18:07
#3
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Это вот в Рудном, ни сесть негде, ни от солнца прятаться, короче относится наш акимат к народу как к скоту

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4483
Больше 4 000 подписей за сохранение старого маршрута для автобуса Костанай-Рудный собрал перевозчик
Отправлено: 04.07.25 - 21:02
#4
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А я ещё в предыдущей статье писал, что это не простое, а глупое решение.
//Логика простая: короче путь – меньше затрат перевозчика.// Это тупая логика, проезжая в Костанае или Рудном по улице, не только пассажиры доезжают до своих остановок, но и новые подбираются, что создаёт удобства для пассажиров, а для перевозчика дополнительный доход с рейса. //- Уменьшаются затраты перевозчика на горюче-смазочные материалы, на зарплаты водителей, на содержание автобусов, - пояснил Бейсенов. //
Они что там курят? :lol: Может акиматовцам тоже ЗП начать по результату проделанной работы выдавать, а не окладами? 8-) :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 04.07.2025 - 22:04]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4483
Больше 4 000 подписей за сохранение старого маршрута для автобуса Костанай-Рудный собрал перевозчик
Отправлено: 04.07.25 - 21:18
#5
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Ещё вопрос, какое ко всему этому делу имеет акимат? Разогнать к чертям собачим, тупых бездельника и дело с концом. Частный перевозчик сам разберётся в своих маршрутах. А "эти" пусть в свои муниципальные, если есть вообще такие и вмешиваются. Не хрен пасть на чужой каравай разевать.
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