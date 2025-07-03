Отправлено: - 21:02

[Исправлено: Эл-починно, 04.07.2025 - 22:04]

А я ещё в предыдущей статье писал, что это не простое, а глупое решение.//Логика простая: короче путь – меньше затрат перевозчика.// Это тупая логика, проезжая в Костанае или Рудном по улице, не только пассажиры доезжают до своих остановок, но и новые подбираются, что создаёт удобства для пассажиров, а для перевозчика дополнительный доход с рейса. //- Уменьшаются затраты перевозчика на горюче-смазочные материалы, на зарплаты водителей, на содержание автобусов, - пояснил Бейсенов. //Они что там курят?Может акиматовцам тоже ЗП начать по результату проделанной работы выдавать, а не окладами?