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≡ Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52085
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 04.07.25 - 15:25
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- 20 МРП блокируются в качестве гарантийного обеспечения и списываются при неявке, что позволит сократить фиктивные бронирования до 40%, - говорится в сообщении департамента. - Поправки устанавливают лимиты на перенос и отмену брони - 1 раз бесплатно и разрешают иметь по одной активной брони на каждое направление.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1503
Re: Правила электронной очереди на пересечение госграницы для...
Отправлено: 04.07.25 - 15:25
#1
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Пойдут на все, кроме оптимизации работы самих пунктов. Бабки, штрафы, какие-то гарантии. А то что несколько сотен машин проверяет 3 с половиной человека - это так, мелочи.

А если у человека нет 20 лишних МРП? Все, граница закрыта? Буреют господа. Трасса (убитая) -платная, очередь -платная. Может за пересечение границы ещё платить начнем? Это же какие человеко-часы расходуются, держа наши удостоверения... Непорядок!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16723
Re: Правила электронной очереди на пересечение госграницы для...
Отправлено: 04.07.25 - 17:37
#2
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Цитата:
Повторное бронирование – 100 МРП



Это гениально. Почти 400 000 тенге . Ну теперь мы точно прославимся на весь мир. Как там нашу страну называют? :lol:
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1503
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 04.07.25 - 18:14
#3
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Едет фура на границу . пробила колесо. Очередь похерена. Повторно -бац, 100 МРП. Они там нормальные вообще? Кроме как о наживе - ни о чем думать не могут? Дальше своего носа вообще разучились видеть. Как хищники, которые вкус крови узнали - так и эти. Запах денег отключил всю мозговую субстанцию.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4483
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 04.07.25 - 18:36
#4
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А ещё два раза "КУ" сказать (с) - Киндза Дза. \
И челобитную, как минимум три раза! :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16723
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 04.07.25 - 19:06
#5
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Я думаю в реальности будет следующая картина:
Все будут боятся опоздать. Накопитель физически он там в ближащее время не появится. Сегодня уже два ряда, думаю появится ещё третий и четвёртый) заблокируют полосу легковым.
Начнётся калапс.
Грузовые начнут лезть кто как может.. Не кто не захочет терять очередь. А тем более в электронной очереди ещё стоит время, часы.))). :-x
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4483
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 04.07.25 - 19:30
#6
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Цитата:
Vit:
Начнётся калапс.

Ну для начала вероятно. Но рано или поздно, западные фирмы про этот беспредел тоже узнают. Вот тогда самое интересное и начнётся. :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7624
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 04.07.25 - 21:21
#7
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Тот факт,что китайцы отказались строить скоростной автобан *шелковый путь* в Европу мимо нас,можно расценить как недоверие и в том,что страна не получит транзитных барбосов,похоже никого не волнует, просто какой-то позор
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