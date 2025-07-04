Отправлено: - 19:06

Я думаю в реальности будет следующая картина:Все будут боятся опоздать. Накопитель физически он там в ближащее время не появится. Сегодня уже два ряда, думаю появится ещё третий и четвёртый) заблокируют полосу легковым.Начнётся калапс.Грузовые начнут лезть кто как может.. Не кто не захочет терять очередь. А тем более в электронной очереди ещё стоит время, часы.))).