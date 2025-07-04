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≡ Земли экс-чиновника Сергея Кулагина в Бурабае пытаются вернуть государству
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52085
Земли экс-чиновника Сергея Кулагина в Бурабае пытаются вернуть государству
Отправлено: 04.07.25 - 15:31
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Участок, принадлежащий фирме бывшего чиновника Сергея Кулагина в Акмолинской области, пытаются отсудить. Иск подали местный департамент по управлению земельными ресурсами и ГНПП «Бурабай».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45363
Re: Земли экс-чиновника Сергея Кулагина в Бурабае пытаются...
Отправлено: 04.07.25 - 15:31
#1
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По кусочкам растаскивают Назарбаевские хорошие куски себе.
Но нам то с того что?
Идет передел рынка, пока конечно не придет ставленник Назарбаева после Токаева.
Там отожмут назад.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
479
Re: Земли экс-чиновника Сергея Кулагина в Бурабае пытаются...
Отправлено: 04.07.25 - 17:50
#2
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Все как пришло так и уйдёт, колхозники вернутся в колхозы, пыль в виде дорогих костюмов, счетов в банках и прочее слетит и "государственные деятели" да и "акулы бизнеса" предстанут в "чем мать родила"
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
298
Re: Земли экс-чиновника Сергея Кулагина в Бурабае пытаются...
Отправлено: 04.07.25 - 17:56
#3
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Да уж он в Костанае порезвился! Бабло рубил со всех четырёх сторон: тут сосны сажал-пересаживал,там утиль вместо мед,оборудования в детскую больницу впаривал,здесь спортивные площадки под синагоги подгонял и т.д. Разносторонний "святой"
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4483
Земли экс-чиновника Сергея Кулагина в Бурабае пытаются вернуть государству
Отправлено: 04.07.25 - 18:38
#4
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В России таким "уважаемым" людям, центры строили раньше. :lol:
Может тоже в Костанае такой построить - будет людям куда сходить, стресс так сказать обнулить?! 8-)
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