Re: Земли экс-чиновника Сергея Кулагина в Бурабае пытаются...

Отправлено: - 15:31

По кусочкам растаскивают Назарбаевские хорошие куски себе.

Но нам то с того что?

Идет передел рынка, пока конечно не придет ставленник Назарбаева после Токаева.

Там отожмут назад.