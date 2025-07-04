Re: Правила электронной очереди на пересечение госграницы для...

Отправлено: - 15:25

Пойдут на все, кроме оптимизации работы самих пунктов. Бабки, штрафы, какие-то гарантии. А то что несколько сотен машин проверяет 3 с половиной человека - это так, мелочи.



А если у человека нет 20 лишних МРП? Все, граница закрыта? Буреют господа. Трасса (убитая) -платная, очередь -платная. Может за пересечение границы ещё платить начнем? Это же какие человеко-часы расходуются, держа наши удостоверения... Непорядок!