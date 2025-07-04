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≡ Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52085
Правила электронной очереди на пересечение госграницы для грузового транспорта обновили в Казахстане. Кто и за что будет платить?
Отправлено: 04.07.25 - 15:25
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- 20 МРП блокируются в качестве гарантийного обеспечения и списываются при неявке, что позволит сократить фиктивные бронирования до 40%, - говорится в сообщении департамента. - Поправки устанавливают лимиты на перенос и отмену брони - 1 раз бесплатно и разрешают иметь по одной активной брони на каждое направление.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1502
Re: Правила электронной очереди на пересечение госграницы для...
Отправлено: 04.07.25 - 15:25
#1
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Пойдут на все, кроме оптимизации работы самих пунктов. Бабки, штрафы, какие-то гарантии. А то что несколько сотен машин проверяет 3 с половиной человека - это так, мелочи.

А если у человека нет 20 лишних МРП? Все, граница закрыта? Буреют господа. Трасса (убитая) -платная, очередь -платная. Может за пересечение границы ещё платить начнем? Это же какие человеко-часы расходуются, держа наши удостоверения... Непорядок!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16722
Re: Правила электронной очереди на пересечение госграницы для...
Отправлено: 04.07.25 - 17:37
#2
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Цитата:
Повторное бронирование – 100 МРП



Это гениально. Почти 400 000 тенге . Ну теперь мы точно прославимся на весь мир. Как там нашу страну называют? :lol:
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