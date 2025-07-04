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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28123
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.07.25 - 02:16
#7651
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Цитата:
111:
Значит идем верной дорогой!

На нары :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28123
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.07.25 - 02:18
#7652
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Цитата:
111:
То есть приписав какое то мое сообщение Виту, с другим сообщением про ваххабитов.

А ты говорил, что я какую-то несуществующую цитату выдумал :lol: а теперь признаешься, что сообщение твоё :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45363
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.07.25 - 03:38
#7653
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Цитата:
maxsaf:
Твой комментарий? Да, твой: Цитата: 111: мы больше русские и прикидываться ваххабитами с криками Аллах Акбар, это не про нас..

Да, совершенно верно, это не про нас, прикидываться ваххабитами.
Странноватый ты..

Цитата:
maxsaf:
А второй комментарий твой? Да, твой: Цитата: 111: Ахмат - сила! Аллаху Акбар!


А что в нем, в нем указано что я ваххабит?
Эта поддержка Рамзану по моему, которого выкормил Казахстан, когда ваххабитов у нас не было.
И что?
Я и говорю, ты что то там себе на моск начудил ниже плинтуса и хочешь как то вывернуть на тему ваххабизма.
Неужели не получается?
Потому твой выверт это просто попытка оправдания твоей лжи, где ты доказываешь что и там и там это про ваххабизм.
Эх ты, как дитятко бегаешь..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45363
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.07.25 - 03:43
#7654
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Цитата:
maxsaf:
А ты говорил, что я какую-то несуществующую цитату выдумал

Совершенно верно, ты приподнес мою цитату про выдуманный ваххабизм,хотя там мы видим просто поздравления и восхваление.
Которое ничего общего с ваххабизмом то и не имеет, но тебе надо как то его пришить к другому комментарию.
Да, ты солгал.
Что тут такого?
Я привык, когда ты лжешь и потом бегаешь и жалуешься почему то..
Совершенно верно.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28123
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.07.25 - 11:02
#7655
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Цитата:
111:
Да, совершенно верно, это не про нас, прикидываться ваххабитами. Странноватый ты..

Действительно. Есть ваххабиты, а есть те, кто прикидывается ваххабитами. Ты не прикидываешься ваххабитом, так? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28123
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.07.25 - 11:03
#7656
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Цитата:
111:
Эта поддержка Рамзану

За хорошую работу в Украине? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28123
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.07.25 - 11:04
#7657
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Цитата:
111:
восхваление. Которое ничего общего с ваххабизмом то и не имеет,

Да ладно)) совсем совсем не имеет?))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45363
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.07.25 - 15:17
#7658
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
За хорошую работу в Украине?

Хочешь поговорить об Украине или о Рамзане?
Ну во первых, за хорошую работу у себя в России, где с ним считаются и его лелеет сам Путин и тем более в Кремле поздравляет со свадьбой Адама.
Во вторых в мире, это когда наш посол и остальные послы, пошли на свадьбу к его 17ти летнему сыну и преподнесли дары на сотни и сотни миллионов Ойро..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45363
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.07.25 - 15:19
#7659
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
совсем совсем не имеет?))

Разумеется не имеет от слова СОВСЕМ и ВООБЩЕ.
А то ты всю Россию и всех нас русских, кто прославляет Рамзана и его силу, пытаешься записать в ваххабиты..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45363
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.07.25 - 15:26
#7660
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Ты не прикидываешься ваххабитом, так? :lol:

Хм.. Тот кто пьет водку, одевает шорты выше колена, не ходит в мечеть и не знает даже арабского языка, может прикинуться ваххабитом?
Вот так достаточно для тебя?


Кстати ниже у меня шорты выше колена, это по твоему ваххабизм?
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