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maxsaf:

Твой комментарий? Да, твой: Цитата: 111: мы больше русские и прикидываться ваххабитами с криками Аллах Акбар, это не про нас..

maxsaf:

А второй комментарий твой? Да, твой: Цитата: 111: Ахмат - сила! Аллаху Акбар!

Цитата:Да, совершенно верно, это не про нас, прикидываться ваххабитами.Странноватый ты..Цитата:А что в нем, в нем указано что я ваххабит?Эта поддержка Рамзану по моему, которого выкормил Казахстан, когда ваххабитов у нас не было.И что?Я и говорю, ты что то там себе на моск начудил ниже плинтуса и хочешь как то вывернуть на тему ваххабизма.Неужели не получается?Потому твой выверт это просто попытка оправдания твоей лжи, где ты доказываешь что и там и там это про ваххабизм.Эх ты, как дитятко бегаешь..