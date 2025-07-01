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≡ Цветы или футбол – Детские игры стали камнем преткновения в костанайском дворе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52082
Цветы или футбол – Детские игры стали камнем преткновения в костанайском дворе
Отправлено: 01.07.25 - 18:33
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«Поделить» двор не могут соседи в центре Костаная. У дома по пр. Абая, 160 женщина высадила цветы – благое дело. Однако площадки у домов всегда становятся местом для игр детей. Юные футболисты часто «мажут» и мяч летит прямиком в клумбы и под колеса проезжающих по двору машин.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1501
Re: Цветы или футбол – Детские игры стали камнем преткновения в...
Отправлено: 01.07.25 - 18:33
#1
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А еще в этом дворе модернизировали "лежачего" - так, что проезжая его днищем бьешься. За такое ваше ОСИ можно в суде прОСИть объясниться, за повреждение транспортного средства.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
297
Цветы или футбол – Детские игры стали камнем преткновения в костанайском дворе
Отправлено: 02.07.25 - 10:18
#2
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В первую очередь надо обеспечить детей детской площадкой, а потом сделать привязку зелёными насаждениями, что бы они не попадали под мяч. Хотите ли вы, не хотите ли, но дело, товарищи , в том, что прежде всего вы родители, а всё остальное - потом ! Потом агрономы, потом астрономы, пилоты, актёры, врачи и шахтёры !

[Исправлено: Филипповна, 02.07.2025 - 11:22]
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
822
Re: Цветы или футбол – Детские игры стали камнем преткновения в...
Отправлено: 04.07.25 - 09:28
#3
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одна недалекая посадила и сидит сторожит, вторые - сопляки - кроме как, между ЭТИХ деревьев, свой тюль не могут натянуть. вот беда то. куда смотрит акимат)
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1501
Цветы или футбол – Детские игры стали камнем преткновения в костанайском дворе
Отправлено: 04.07.25 - 10:40
#4
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Собраться всем двором, довести до родителей про уважение к чужому труду - зачем, когда есть газета, в которой можно поднять ор выше гор, мол "цвяточки мои бедныя-несчастныя, штош творится то"
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