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≡ В систему регистрации по месту жительства внесут важные изменения в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52082
В систему регистрации по месту жительства внесут важные изменения в Казахстане
Отправлено: 04.07.25 - 09:30
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Сейчас в Казахстане дети до 14 лет не подлежат обязательной регистрации по месту жительства, из-за чего в стране возникли проблемы с точным учетом населения. МВД собирается отменить это правило и обязать родителей регистрировать детей с момента рождения.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1447
Re: В систему регистрации по месту жительства внесут важные...
Отправлено: 04.07.25 - 09:30
#1
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А что мешало регистрировать по месту жительства при выдаче свидетельства о рождении? Записывать, например, по месту жительства матери.
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