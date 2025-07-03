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≡ ДУМК сделало заявление по запрету на ношение закрывающих лицо предметов одежды
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52082
ДУМК сделало заявление по запрету на ношение закрывающих лицо предметов одежды
Отправлено: 03.07.25 - 19:16
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В ДУМК напомнили, что обязанность женщин закрывать лица или покрываться не отражена в традициях нашего народа. Там также подчеркнули, что многие страны мира, включая мусульманские, принимают аналогичную позицию из соображений безопасности.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28123
Re: ДУМК сделало заявление по запрету на ношение закрывающих...
Отправлено: 03.07.25 - 19:16
#1
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Цитата:
"Женщины не обязаны закрывать свои лица или покрываться", – пояснили в Духовном управлении мусульман Казахстана, ссылаясь на аяты Корана и хадисы.

Завтра другой прийдёт, и найдет аяты и хадисы, где сказано, что обязаны. Кто что хочет, тот то и видит. Переписывается на лету.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45358
ДУМК сделало заявление по запрету на ношение закрывающих лицо предметов одежды
Отправлено: 03.07.25 - 19:31
#2
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Ну наконец то до многих виайпи чиновников дошло то, о чем я и говорил, казахи это русские по духу своему, по культурным и другим традициям и с исламистами ничего практически не имеют.
Например я русский и горжусь этим и никогда не покрою свою голову как ваххабит..
Наконец то президент начнет бороться с ними.

[Исправлено: 111, 03.07.2025 - 20:31]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4478
Re: ДУМК сделало заявление по запрету на ношение закрывающих...
Отправлено: 03.07.25 - 20:03
#3
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А для чего кого то, не имеющего абсолютно никакого отношения к творению законодательства, спрашивать???

Если законотворители так и будут с "оглядкой" то на одних, то на других смотреть, то ничего хорошего от таких законов ждать нельзя. То там, то сям будет вспыхивать. Законодательная система должна быть логична, прозрачна и прямолинейна - без оглядок на кого либо. 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4478
ДУМК сделало заявление по запрету на ношение закрывающих лицо предметов одежды
Отправлено: 03.07.25 - 20:31
#4
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Главное, чтобы эти законы не только работали, но и исполнялись. Немного не в тему, но оставлю здесь. На форуме известны два форумчанина, один владелец сети квартир, не платящий налогов, другой имеет недвижимость зарубежом (ближнем). Где вот все эти налоговые инспектора и полиция? Которые должны этим вопросом заниматься? А в стране потом налогов нахватает! ;-) 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28123
Re: ДУМК сделало заявление по запрету на ношение закрывающих...
Отправлено: 04.07.25 - 00:07
#5
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Цитата:
111:
Например я русский и горжусь этим

Чё происходит?, LOL :lol:
Ты голову не простудил случайно? ))
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
822
Re: ДУМК сделало заявление по запрету на ношение закрывающих...
Отправлено: 04.07.25 - 09:25
#6
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Цитата:
maxsaf:
Чё происходит?

:lol:
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