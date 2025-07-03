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≡ Под следствием два бывших вице-министра: дело о взятках на десятки тысяч долларов расследуют в Алматы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52082
Под следствием два бывших вице-министра: дело о взятках на десятки тысяч долларов расследуют в Алматы
Отправлено: 03.07.25 - 16:30
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В Алматы начато досудебное расследование дела о коррупции в АО "Центр развития трудовых ресурсов", сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу. Задержанных подозревают в системном получении незаконных вознаграждений.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7623
Re: Под следствием два бывших вице-министра: дело о взятках на...
Отправлено: 03.07.25 - 16:30
#1
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Когда это закончится? Люди давали клятву,обещали служить народу честно и тут такое. Пока депутаты не примут жестокии закон и пока все казнокрады начиная от самых главных не вернут украденное ни о каком патриотизме не может быть и речи, постыдитесь перед молодежью
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8161
Re: Под следствием два бывших вице-министра: дело о взятках на...
Отправлено: 03.07.25 - 16:46
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Когда это закончится


НИКОГДА- халявные и как бы ЛЁГКИЕ деньги всегда будут манить людей.

Эти двое ( наверное когда нибудь в будущем могли быть министрами) ПРОДАВАЛИ базу данных граждан Казахстана, получившие кредиты в различных финансовых институтах.

И это только они попались, а сколько НЕ ПОПАЛИСЬ или ВЫКРУТИЛИСЬ - наверняка среди действующих министров есть люди которые занимались точно такими же делами в прошлом.
И теперь судите об уровне ГОСУДАРСТВЕННОСТИ среди гос.служащих ВЫСШЕГО звена.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7623
Под следствием два бывших вице-министра: дело о взятках на десятки тысяч долларов расследуют в Алматы
Отправлено: 03.07.25 - 17:12
#3
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НИКОГДА- халявные и как бы ЛЁГКИЕ деньги всегда будут манить людей

Такого быть не может, лично я никогда не возьму то, что мне не принадлежит, и детям я своим каждый день говорю,чужого нельзя брать!
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
308
Re: Под следствием два бывших вице-министра: дело о взятках на...
Отправлено: 04.07.25 - 09:01
#4
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Повторюсь- это будет иметь место, до тех пор, пока воровство бюджетных денег не будет приравнено к изменен Родине и будет караться максимально строго, независимо от заслуг и званий, с понижением социального статуса не только подсудимого, но и его родственников, которые будут замечены в отмывании этих денег, с запретом пожизненно занимать хлебные, государственные должности
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