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Под следствием два бывших вице-министра: дело о взятках на десятки тысяч долларов расследуют в Алматы
Под следствием два бывших вице-министра: дело о взятках на десятки тысяч долларов расследуют в Алматы
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