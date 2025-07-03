Re: Под следствием два бывших вице-министра: дело о взятках на...

Отправлено: - 09:01

Повторюсь- это будет иметь место, до тех пор, пока воровство бюджетных денег не будет приравнено к изменен Родине и будет караться максимально строго, независимо от заслуг и званий, с понижением социального статуса не только подсудимого, но и его родственников, которые будут замечены в отмывании этих денег, с запретом пожизненно занимать хлебные, государственные должности