Отправлено: - 19:10

ACROS:

Есть штрафы и протокола - значит он работает; нет штрафов и протоколов - значит не работает.

Цитата:Напомнило анекдот - Учитель: 'Те, кто будет учиться на 5 и 4 попадут в рай, а те, кто на 3 и 2 — в ад'. Голос с задней парты: 'А живыми закончить школу шансы есть?Так и тут, а что не возможно, что просто всё благополучно и никакие протоколы не нужны. Как раз благодаря хорошей работе участкового. Как по мне - не протоколами, а уровнем преступности или точнее его отсутствием лучше оценивать работу участковых.