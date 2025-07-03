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Тимур ГАФУРОВ: Перемена мест слагаемых
Тимур ГАФУРОВ: Перемена мест слагаемых
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52081
Тимур ГАФУРОВ: Перемена мест слагаемых
Отправлено: 03.07.25 - 16:41
В последний день июня президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял два решения, меняющих правоохранительную систему страны: одно ожидаемое и второе внезапное (по крайней мере, для широкой общественности).
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7623
Re: Тимур ГАФУРОВ: Перемена мест слагаемых
Отправлено: 03.07.25 - 16:41
Казалось бы, что плохого в том, что участковый знает всех «на районе» и решает вопросы
Надеюсь участковые больше не занимаются подделкой и провокацией правонарушении. Как это было со мной. Я говорю судье, мол такого пива как указали в протоколе (дербес) уже лет пять не выпускают, прилогаю справку. А он говорит,что не может мне верить,потому что участковый не может врать
Надеюсь участковые больше не занимаются подделкой и провокацией правонарушении. Как это было со мной. Я говорю судье, мол такого пива как указали в протоколе (дербес) уже лет пять не выпускают, прилогаю справку. А он говорит,что не может мне верить,потому что участковый не может врать
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8161
Тимур ГАФУРОВ: Перемена мест слагаемых
Отправлено: 03.07.25 - 16:50
Цитата:
С чего это вы так решили: - как занимались так и занимаются- им план по штрафам и количесву протоколов никто не отменял.
Есть штрафы и протокола - значит он работает; нет штрафов и протоколов - значит не работает.
сайлау курманов:
участковые больше не занимаются подделкой и провокацией правонарушении
участковые больше не занимаются подделкой и провокацией правонарушении
С чего это вы так решили: - как занимались так и занимаются- им план по штрафам и количесву протоколов никто не отменял.
Есть штрафы и протокола - значит он работает; нет штрафов и протоколов - значит не работает.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 962
Re: Тимур ГАФУРОВ: Перемена мест слагаемых
Отправлено: 03.07.25 - 19:01
Антикор передали в КНБ, это неплохо, потому что работа по выявлению требует проверки всех от лояльности и саботажа до выявления среди госслужащих, предпринимателей лиц, склонных совершению тяжких и особо тяжких преступлений, Хотели вернуть ГСК со следователями, но не срослось! Слияние одной конторы с другой похоже свидетельствует, что будут применяться очень строгие карательные меры через изменения в УК, Кодексы, которые будут крохоборов, вороваек, насильников, мздоимцев вести в Дельфин, а затем к возврату высшей меры наказания, поскольку страна импортозависимая, и живет за счет сбора налогов, природных богатств, пшеницы! Если не принимать строгие меры, через некоторое время гос-во не выдержит! Бюджет разворовывается ежегодно на великие суммы, растрачиваются бюджетные средства из Фонда Национального состояния, из Фонда медстрахования, а также из всех сфер, где можно украсть или получить взятку!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4478
Тимур ГАФУРОВ: Перемена мест слагаемых
Отправлено: 03.07.25 - 19:10
Цитата:
Напомнило анекдот - Учитель: 'Те, кто будет учиться на 5 и 4 попадут в рай, а те, кто на 3 и 2 — в ад'. Голос с задней парты: 'А живыми закончить школу шансы есть?
Так и тут, а что не возможно, что просто всё благополучно и никакие протоколы не нужны. Как раз благодаря хорошей работе участкового. Как по мне - не протоколами, а уровнем преступности или точнее его отсутствием лучше оценивать работу участковых.
ACROS:
Есть штрафы и протокола - значит он работает; нет штрафов и протоколов - значит не работает.
Есть штрафы и протокола - значит он работает; нет штрафов и протоколов - значит не работает.
Напомнило анекдот - Учитель: 'Те, кто будет учиться на 5 и 4 попадут в рай, а те, кто на 3 и 2 — в ад'. Голос с задней парты: 'А живыми закончить школу шансы есть?
Так и тут, а что не возможно, что просто всё благополучно и никакие протоколы не нужны. Как раз благодаря хорошей работе участкового. Как по мне - не протоколами, а уровнем преступности или точнее его отсутствием лучше оценивать работу участковых.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45340
Re: Тимур ГАФУРОВ: Перемена мест слагаемых
Отправлено: 03.07.25 - 19:37
Цитата:
Да, в январе конечно была жесткая подстава под Назеке..
Тогда были какие то надежды, что станет лучше.
Ошиблись..
И в один январский день обнаружить, что не очень-то она тебя поддерживает.
Да, в январе конечно была жесткая подстава под Назеке..
Тогда были какие то надежды, что станет лучше.
Ошиблись..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2406
Re: Тимур ГАФУРОВ: Перемена мест слагаемых
Отправлено: 03.07.25 - 20:27
Цитата:
Вы разве не в курсе, что у нас работа абсолютно всех структур оценивается не качеством работы, а уровнем денежных поступлений?
Например...
Врач хорошо работает, если он приносит в кассу много денеХ. А снижение уровня заболеваемости, это - не про здравоохранение.
Скоро и школы сделают платными. Ибо бюджет пополнять надо, а других источников, кроме кошельков населения, наши чиновники не видят в упор.
Эл-починно:
его отсутствием лучше оценивать работу участковых.
его отсутствием лучше оценивать работу участковых.
Вы разве не в курсе, что у нас работа абсолютно всех структур оценивается не качеством работы, а уровнем денежных поступлений?
Например...
Врач хорошо работает, если он приносит в кассу много денеХ. А снижение уровня заболеваемости, это - не про здравоохранение.
Скоро и школы сделают платными. Ибо бюджет пополнять надо, а других источников, кроме кошельков населения, наши чиновники не видят в упор.
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