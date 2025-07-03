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ДУМК сделало заявление по запрету на ношение закрывающих лицо предметов одежды
ДУМК сделало заявление по запрету на ношение закрывающих лицо предметов одежды
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