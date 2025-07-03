Отправлено: - 19:16

"Женщины не обязаны закрывать свои лица или покрываться", – пояснили в Духовном управлении мусульман Казахстана, ссылаясь на аяты Корана и хадисы.

Цитата:Завтра другой прийдёт, и найдет аяты и хадисы, где сказано, что обязаны. Кто что хочет, тот то и видит. Переписывается на лету.