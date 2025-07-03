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≡ Осужденные в жестоком убийстве пытались уменьшить срок и сумму компенсации, но только прибавили ее в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52077
Осужденные в жестоком убийстве пытались уменьшить срок и сумму компенсации, но только прибавили ее в суде Костаная
Отправлено: 03.07.25 - 14:28
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Суд первой инстанции приговорил жителей Рудного Евгения КАЗАЧКА и Ивана НЕСТЕРОВА к 17 годам лишения свободы каждому - за то, что они 5 часов избивали Ивана Малия, от чего тот скончался на месте. Сегодня дело рассмотрел областной суд.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
960
Осужденные в жестоком убийстве пытались уменьшить срок и сумму компенсации, но только прибавили ее в суде Костаная
Отправлено: 03.07.25 - 14:28
#1
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За убийство нужно вернуть справедливое наказание во всем мире-смертную казнь, а иначе это означает, что жизнь человека, как утверждает Конституция демократического, светского, правового и социального гос-ва РК, не является высшей ценностью! Интересно, с какого возраста биологической особи, считать жизнью, которую биомусор могут отнять за 5-20 лет лишения свободы? И с какого возраста считать биоособь человеком, чтобы вернуть смертную казнь! В связи с этим женщины могут вообще не рожать, проще производить роботов, чтобы не применять смертную казнь! То что судебным приговором принято решение о взыскании 22,5 миллионов, это не означает, что судебный приговор будет исполнен в полном объеме.

[Исправлено: абике, 03.07.2025 - 15:29]
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
820
Re: Осужденные в жестоком убийстве пытались уменьшить срок и...
Отправлено: 03.07.25 - 15:15
#2
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Цитата:
абике:
что судебный приговор будет исполнен в полном объеме.

а что это означает?
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