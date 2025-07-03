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≡ Двухлетний малыш закрылся один дома в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52077
Двухлетний малыш закрылся один дома в Костанайской области
Отправлено: 03.07.25 - 14:11
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- Как выяснилось, мать малыша на короткое время вышла из квартиры, но за это время ребёнок по неосторожности закрыл дверь изнутри, - сообщает пресс-служба ДЧС. - Родители, обеспокоенные ситуацией, немедленно обратились за помощью.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
763
Re: Двухлетний малыш закрылся один дома в Костанайской области
Отправлено: 03.07.25 - 14:11
#1
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нонсенс. как этот малыш запер дверь? он что до замка дотянулся?
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