Re: Заключенные в Казахстане получили возможность созваниваться...

Отправлено: - 10:45

Неправильное решение:- смысл любого тюремного заключения - в лишении человека(осужденного) СВОБОДЫ.

Можно его кормить каждый день- чёрной икрой, бежбармаком, пловом, устрицами, лобстерами, пить чай с краусанами, вонючим сыром, употреблять Хенесси; спать на мягких перинах и шёлковых простынях,приводить в камеру женщин с низкой социальной ответсивенностью, но при всём этом он должен быть лишён главного- СВОБОДЫ.

В том числе и свободы получения информации- а, что такое информация- "..владение информации- это 50% успеха в любом деле...", и учитывая уровень коррумпированности работников тюрем и зон, начиная с кума и до простого надзирателя- то под видом получения ЯКОБЫ юридических и медицинских услуг можно зекам ТВОРИТЬ разные дела, вплоть до организации гос.переворотов, о чём кстати и было сказано после январских событийй, так называемым КАНТАР.



Считаю - это ОШИБОЧНЫМ или же явно провакационным и продуманным КЕМ то решением.