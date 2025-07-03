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≡ Заключенные в Казахстане получили возможность созваниваться с врачами и адвокатами
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52077
Заключенные в Казахстане получили возможность созваниваться с врачами и адвокатами
Отправлено: 03.07.25 - 10:45
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Согласно новым изменениям, заключённым предоставляется право на неограниченное количество встреч с адвокатом, как по устному, так и по письменному заявлению. Эти свидания должны проходить в условиях полной конфиденциальности и без ограничений по времени.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8159
Re: Заключенные в Казахстане получили возможность созваниваться...
Отправлено: 03.07.25 - 10:45
#1
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Неправильное решение:- смысл любого тюремного заключения - в лишении человека(осужденного) СВОБОДЫ.
Можно его кормить каждый день- чёрной икрой, бежбармаком, пловом, устрицами, лобстерами, пить чай с краусанами, вонючим сыром, употреблять Хенесси; спать на мягких перинах и шёлковых простынях,приводить в камеру женщин с низкой социальной ответсивенностью, но при всём этом он должен быть лишён главного- СВОБОДЫ.
В том числе и свободы получения информации- а, что такое информация- "..владение информации- это 50% успеха в любом деле...", и учитывая уровень коррумпированности работников тюрем и зон, начиная с кума и до простого надзирателя- то под видом получения ЯКОБЫ юридических и медицинских услуг можно зекам ТВОРИТЬ разные дела, вплоть до организации гос.переворотов, о чём кстати и было сказано после январских событийй, так называемым КАНТАР.

Считаю - это ОШИБОЧНЫМ или же явно провакационным и продуманным КЕМ то решением.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
763
Re: Заключенные в Казахстане получили возможность созваниваться...
Отправлено: 03.07.25 - 11:26
#2
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только враги народа и своей страны могут такую хрень придумать. Что то совсем в нашем королевстве неладное творится. Кто у руля? кто вопросы педалирует и продавливает?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8159
Re: Заключенные в Казахстане получили возможность созваниваться...
Отправлено: 03.07.25 - 11:45
#3
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Цитата:
рихард:
Кто у руля


Тот же за кого вы и голосовали- Токаев.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1500
Заключенные в Казахстане получили возможность созваниваться с врачами и адвокатами
Отправлено: 03.07.25 - 11:46
#4
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Кто-то себе подстелить решил? Другого объяснения нет.

Если человек сидит - значит вина доказана. Значит адвокат уже ни к чему.

Звонки не могут быть прерваны - может им еще видеозвонки делать, онлифанщиц транслировать под предлогом юридической поддержки или в терапевтических целях? Что за бред?

Можно начать мраморной говядиной их кормить - это гемоглобин, лучше будет кровь = дольше будут мотать заслуженное наказание.

Дубинки смотрителям срочно поменять на поролоновые, ибо больно же.

[Исправлено: vofkakst, 03.07.2025 - 11:48]
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
960
Re: Заключенные в Казахстане получили возможность созваниваться...
Отправлено: 03.07.25 - 14:44
#5
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Страна катится вниз в угоду кому? Наверное страну решили сделать полностью судимой, не отправляя никого на нары?
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