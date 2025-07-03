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Заключенные в Казахстане получили возможность созваниваться с врачами и адвокатами
Заключенные в Казахстане получили возможность созваниваться с врачами и адвокатами
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