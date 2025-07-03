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≡ Покупка квартиры в Казахстане: в каких случаях нельзя будет расплатиться наличкой
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52077
Покупка квартиры в Казахстане: в каких случаях нельзя будет расплатиться наличкой
Отправлено: 03.07.25 - 09:41
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Национальный банк Казахстана разработал поправки, которые вносят изменения в процедуру покупки жилья. Соответствующий документ опубликован на портале "Открытые НПА". По данным разработчиков, благодаря изменениям будут лучше защищены права граждан.
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Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
307
Re: Покупка квартиры в Казахстане: в каких случаях нельзя будет...
Отправлено: 03.07.25 - 09:41
#1
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И банки стригут свои проценты с операций...- Забыли добавить
Профайл
Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
307
Re: Покупка квартиры в Казахстане: в каких случаях нельзя будет...
Отправлено: 03.07.25 - 10:02
#2
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И самое главное- наличные деньги в данном случае перестают быть платежным средством???? Это не нарушение законов??? И прав потребителя???
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1500
Re: Покупка квартиры в Казахстане: в каких случаях нельзя будет...
Отправлено: 03.07.25 - 10:30
#3
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Цитата:
то есть когда человек инвестирует в строящийся дом, а взамен получает право на квартиру

Какая подмена понятий - не покупка квартиры, а право на квартиру.
В нынешних реалиях даже конституция не гарантирует сохранение права на жилище - вон, захотели парк воткнуть - людей гонят с обжитых мест. У чиновников фантазия буйствует - а людям приходится жилье новое искать.

Помнится не так давно сам нацбанк называл дискриминацией отказ от приема оплаты картой или наличкой. Сейчас они сами это пропагандируют. Парадокс))) очередная неадекватная инициатива
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