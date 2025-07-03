Отправлено: - 10:30

то есть когда человек инвестирует в строящийся дом, а взамен получает право на квартиру

Цитата:Какая подмена понятий - не покупка квартиры, а право на квартиру.В нынешних реалиях даже конституция не гарантирует сохранение права на жилище - вон, захотели парк воткнуть - людей гонят с обжитых мест. У чиновников фантазия буйствует - а людям приходится жилье новое искать.Помнится не так давно сам нацбанк называл дискриминацией отказ от приема оплаты картой или наличкой. Сейчас они сами это пропагандируют. Парадокс))) очередная неадекватная инициатива