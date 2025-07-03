Re: Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ, по которому...

Отправлено: - 10:25

Выбрал вариант 3. Наверно максимально близок к моему мнению, но все равно не точно.



Вместо ужесточения наказания, мы играем в перестановку органов местами. Крылов правильно писал про "как ни садитесь..."



Сотрудники антикора горят на взятках, а помните что нам подкинул начальник КНБ в свое время? Власть решил захватить.



Вместо настоящих расследований и реальных наказаний, мы реорганизациями заняты. Тоже своего рода прожигание бюджетных средств, которого можно было избежать.



Показательно бы засудили безапелляционно несколько высоких чинов - чтобы другим неповадно было. И чтобы под амнистию не попадали - так как это не просто плевок в сторону своих обязанностей -это плевок на всю страну. Несмываемый. Чтобы перед тем как нахапать, думали о завтрашнем дне. А еще лучше - руки отрубать - хоть и в 21 веке живём, но мера такая, хоть и варварская, но действенная. Или гражданства лишать и депортировать. С семьей. Чтобы тоже было о чем подумать