НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ, по которому...
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52077
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ, по которому...
Отправлено: 03.07.25 - 10:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ, по которому Антикоррупционная служба стала подразделением Комитета национальной безопасности. Как вы оцениваете это решение?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8159
Re: Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ, по которому...
Отправлено: 03.07.25 - 10:10
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не проголосовал ни за какой вариант: - как я могу оценивать решение Токаева ??
Очевидно нужно ОБЛАДАТЬ информацией в таком же обьёме как и Токаев что бы ОЦЕНИТЬ его решение.
Тут как бы двояко: - нынешний Антикор естесвенно с подмоченой репутацией( действия Кожамжарова и К сделали своё дело) и его рано или поздно нужно было или разогнать и закрыть или реорганизовать.
Спецслужба КНБ- довольно серьзная организация что бы заниматься мелкими бытовыми кражами из казны государства и нечестными действиями гос.чиновников- там есть дела и поважней.
Но, очевидно проблемма воровства казны стала настолько очевидно ОПАСНОЙ для государства, что переросла из банальной кражи гос.денег в проблемму БЕЗОПАСНОСТИ существования самого государства.
Думаю следующий шаг: - это ужесточения уголовного наказания за коррупцию- увеличения сроков наказания вплоть до высшей меры - ПОЖИЗНЕННОГО содержания под стражей.

А, то придумали херню: - отсидел две трети срока в тюрьме с повышенным комфортом и на волю по УДО с чистой совестью - что бы дальше гулять на ворованные и припрятанные деньги.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1500
Re: Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ, по которому...
Отправлено: 03.07.25 - 10:25
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выбрал вариант 3. Наверно максимально близок к моему мнению, но все равно не точно.

Вместо ужесточения наказания, мы играем в перестановку органов местами. Крылов правильно писал про "как ни садитесь..."

Сотрудники антикора горят на взятках, а помните что нам подкинул начальник КНБ в свое время? Власть решил захватить.

Вместо настоящих расследований и реальных наказаний, мы реорганизациями заняты. Тоже своего рода прожигание бюджетных средств, которого можно было избежать.

Показательно бы засудили безапелляционно несколько высоких чинов - чтобы другим неповадно было. И чтобы под амнистию не попадали - так как это не просто плевок в сторону своих обязанностей -это плевок на всю страну. Несмываемый. Чтобы перед тем как нахапать, думали о завтрашнем дне. А еще лучше - руки отрубать - хоть и в 21 веке живём, но мера такая, хоть и варварская, но действенная. Или гражданства лишать и депортировать. С семьей. Чтобы тоже было о чем подумать
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 68, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 68
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS