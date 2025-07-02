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- Речь идёт о действиях педагогов, либо сотрудников учреждений, обязанных осуществлять надзор за детьми, - пояснили тогда в полиции. - В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=56491 Ранее в пресс-службе департамента полиции Костанайской области «НГ» сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 140 УК РК - «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением».- Речь идёт о действиях педагогов, либо сотрудников учреждений, обязанных осуществлять надзор за детьми, - пояснили тогда в полиции. - В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.Источник:

Цитата:В контексте статьи 140 УК РК, понятие "неисполнение обязанностей по воспитанию" включает в себя не только физическое насилие или жестокое обращение, но и другие формы пренебрежения, игнорирования, а также действия, направленные на причинение вреда психическому или нравственному развитию ребенка.Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, - наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.