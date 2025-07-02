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Прекрасный Рудный будущего - или О том, как и когда планы акима города Виктора Ионенко станут реальностью
Прекрасный Рудный будущего - или О том, как и когда планы акима города Виктора Ионенко станут реальностью
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