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≡ Капусту съели, лук на подходе - Как сдерживают цены на продовольствие, рассказали в акимате Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52070
Капусту съели, лук на подходе - Как сдерживают цены на продовольствие, рассказали в акимате Костаная
Отправлено: 02.07.25 - 20:00
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По данным отдела предпринимательства, на 14 социально значимых продуктов питания в городе цены ниже среднеобластных. Власть считает, что это достигнуто в том числе за счет использования ею стабилизационных мер.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28111
Re: Капусту съели, лук на подходе - Как сдерживают цены на...
Отправлено: 02.07.25 - 20:00
#1
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Все по-русски, все понятно. Молодцы! :lol:
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