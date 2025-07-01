Отправлено: - 19:27

Эл-починно:

китайцам могли бы и саранчу с кузнечиками продавать, они всё скушают.

родом из Шанхая2022:

.у нас Жана Казахстан советские исследования не канают

Цитата:В связи с этим вопрос: в Китае наверное нету нашествия саранчи- как только она нарождается или как говорят спецы "становится на крыло" - её мгновенно сжирают- ведь это как выразился зам.премьера Жумангарин- высокобелковая пища.Цитата:Кстати: - от одного довольно высопоставленного гос.чиновника областного масштаба из социальной сферы услышал что есть НЕОФИЦИАЛЬНОЕ мнение - не УПОМИНАТЬ и не ПИСАТЬ и не ЦИТИРОВАТЬ по ВОЗМОЖНОСТИ старые советские названия чего либо, каких то явлении, традиции и прочее - короче - всего того что как то было связано со старым советским строем.Все отчёты надо вести якобы с 1990- годов- тоже НЕОФИЦИАЛЬНО, но НАСТОЙЧИВО.В связи с этим, думаю: -"... не с этим ли НЕОФИЦИАЛЬНЫМ мнением связано, то что из абревиатуры областных сельских спортивных спартакиад убрали название из советской эпохи- "ТЫН-ЦЕЛИНА".