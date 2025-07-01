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≡ Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52069
Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
Отправлено: 01.07.25 - 15:16
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Казахская академия питания провела исследование пищевой ценности мяса сайгака. Ученые изучили химический состав, содержание нутриентов и возможное применение продукта в рационе.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
817
Re: Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
Отправлено: 02.07.25 - 10:28
#15
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а они на какой-то иной результат рассчитывали? мол было подозрение что енту живность есть нельзя?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2073
Re: Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
Отправлено: 02.07.25 - 12:55
#16
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Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал партнерство стран Центральной Азии с Китаем «всепогодным» и всеобъемлющим. До такой степени всеобъемлющим, что Казахстан решил передать Китаю полторы тысячи сайгаков для восстановления популяции.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8156
Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
Отправлено: 02.07.25 - 19:27
#17
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Цитата:
Эл-починно:
китайцам могли бы и саранчу с кузнечиками продавать, они всё скушают.


В связи с этим вопрос: в Китае наверное нету нашествия саранчи- как только она нарождается или как говорят спецы "становится на крыло" - её мгновенно сжирают- ведь это как выразился зам.премьера Жумангарин- высокобелковая пища.

Цитата:
родом из Шанхая2022:
.у нас Жана Казахстан советские исследования не канают


Кстати: - от одного довольно высопоставленного гос.чиновника областного масштаба из социальной сферы услышал что есть НЕОФИЦИАЛЬНОЕ мнение - не УПОМИНАТЬ и не ПИСАТЬ и не ЦИТИРОВАТЬ по ВОЗМОЖНОСТИ старые советские названия чего либо, каких то явлении, традиции и прочее - короче - всего того что как то было связано со старым советским строем.

Все отчёты надо вести якобы с 1990- годов- тоже НЕОФИЦИАЛЬНО, но НАСТОЙЧИВО.

В связи с этим, думаю: -"... не с этим ли НЕОФИЦИАЛЬНЫМ мнением связано, то что из абревиатуры областных сельских спортивных спартакиад убрали название из советской эпохи- "ТЫН-ЦЕЛИНА".
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