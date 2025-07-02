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Задержан бывший вице-министр труда и соцзащиты населения Казахстана
Задержан бывший вице-министр труда и соцзащиты населения Казахстана
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52069
Задержан бывший вице-министр труда и соцзащиты населения Казахстана
Отправлено: 02.07.25 - 16:05
Агентство по финансовому мониторингу задержало бывшего первого вице-министра труда Акмади Сарбасова, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения. Сейчас Сарбасов занимает должность президента АО "Центр развития трудовых ресурсов", подведомственного Минтруду.
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Re: Задержан бывший вице-министр труда и соцзащиты населения...
Отправлено: 02.07.25 - 16:05
Не понимаю я такие новости. Пустой вброс - и все. Ну задержали, а за что? Что инкреминируют? Взятку? Убийство? Наркотики? Репостнул запрещенку? Плюнул в центре города? Высунул из окна машины выдающуюся часть тела, тем самым представляя собой опасность?
Что ему грозит? Пальцем погрозят? Условка? Пожизненное?
Связано ли правонарушение с его деятельностью?
Для чего такие статьи пишут? Эти ньюс-мейкеры типа информбюро, тенгриньюс - статьи шлепают на коленке и бегом-бегом в тираж поскорее. Журналистика уже не та(((
Что ему грозит? Пальцем погрозят? Условка? Пожизненное?
Связано ли правонарушение с его деятельностью?
Для чего такие статьи пишут? Эти ньюс-мейкеры типа информбюро, тенгриньюс - статьи шлепают на коленке и бегом-бегом в тираж поскорее. Журналистика уже не та(((
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 957
Задержан бывший вице-министр труда и соцзащиты населения Казахстана
Отправлено: 02.07.25 - 16:06
Знает что посадят, но все равно рискует, зная, что жалостливое гос-во, которое отменило смертную казнь, его пожалеет и может осудить условно! Вот в чем оказывается рецидив преступлений типа хищений бюджета, взятки, тяжкие и особо тяжкие преступления! Когда этот беспредел закончится, если не взят курс на Профилактику преступлений, где основным рычагом профилактики будет являться смертная казнь, а не жалость в виде гуманности! Скоро в стране будут судимыми и снова судимые будут работать во всех органах власти! Куда съезжаем господа мечтатели, которые ничего не произведя путного, покупают только импортное, откуда деньги у неработающего народа?
[Исправлено: абике, 02.07.2025 - 17:11]
[Исправлено: абике, 02.07.2025 - 17:13]
[Исправлено: абике, 02.07.2025 - 17:11]
[Исправлено: абике, 02.07.2025 - 17:13]
Задержан бывший вице-министр труда и соцзащиты населения Казахстана
Отправлено: 02.07.25 - 16:14
Цитата:
Надо как в некоторых странах, где руки отрубают за коррупцию.
Думаю будет толк. Хотя. Хапать начнут чужими руками, чтобы свои сберечь
абике:
Надо как в некоторых странах, где руки отрубают за коррупцию.
Думаю будет толк. Хотя. Хапать начнут чужими руками, чтобы свои сберечь
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 305
Re: Задержан бывший вице-министр труда и соцзащиты населения...
Отправлено: 02.07.25 - 16:38
А по моему давно назрело обыкновенное решение: признать воровство из бюджета к изменен Родины и карать по максимальной строгости закона, чтобы неповадно было воровать деньги у своего государства...
Задержан бывший вице-министр труда и соцзащиты населения Казахстана
Отправлено: 02.07.25 - 16:50
Цитата:
Лишать гражданства. Безоговорочно.
Может быть еще и с семьёй. Чтобы не только о себе думали, но и о женах, детях... О завтрашнем дне думали.
Тогда и антикор нужен не будет, и к кнб его присоединять смысл отпадет.
[Исправлено: vofkakst, 02.07.2025 - 16:51]
Михаил:
изменен Родины и
изменен Родины и
Лишать гражданства. Безоговорочно.
Может быть еще и с семьёй. Чтобы не только о себе думали, но и о женах, детях... О завтрашнем дне думали.
Тогда и антикор нужен не будет, и к кнб его присоединять смысл отпадет.
[Исправлено: vofkakst, 02.07.2025 - 16:51]
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45333
Re: Задержан бывший вице-министр труда и соцзащиты населения...
Отправлено: 02.07.25 - 17:02
Хех..
Под предлогом утечки данных убирают людей Назарбаева от той или иной кормушки..
Под предлогом утечки данных убирают людей Назарбаева от той или иной кормушки..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 28111
Re: Задержан бывший вице-министр труда и соцзащиты населения...
Отправлено: 02.07.25 - 19:22
Цитата:
Хаха, напугали
Цитата:
А так оно и есть. Там миллиарды уходят налево, столько полезного можно было сделать за эти деньги.
vofkakst:
Лишать гражданства
Лишать гражданства
Хаха, напугали
Цитата:
Михаил:
признать воровство из бюджета к изменен Родины
признать воровство из бюджета к изменен Родины
А так оно и есть. Там миллиарды уходят налево, столько полезного можно было сделать за эти деньги.
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