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≡ Задержан бывший вице-министр труда и соцзащиты населения Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52068
Задержан бывший вице-министр труда и соцзащиты населения Казахстана
Отправлено: 02.07.25 - 16:05
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Агентство по финансовому мониторингу задержало бывшего первого вице-министра труда Акмади Сарбасова, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения. Сейчас Сарбасов занимает должность президента АО "Центр развития трудовых ресурсов", подведомственного Минтруду.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1497
Re: Задержан бывший вице-министр труда и соцзащиты населения...
Отправлено: 02.07.25 - 16:05
#1
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Не понимаю я такие новости. Пустой вброс - и все. Ну задержали, а за что? Что инкреминируют? Взятку? Убийство? Наркотики? Репостнул запрещенку? Плюнул в центре города? Высунул из окна машины выдающуюся часть тела, тем самым представляя собой опасность?

Что ему грозит? Пальцем погрозят? Условка? Пожизненное?

Связано ли правонарушение с его деятельностью?

Для чего такие статьи пишут? Эти ньюс-мейкеры типа информбюро, тенгриньюс - статьи шлепают на коленке и бегом-бегом в тираж поскорее. Журналистика уже не та(((
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
957
Задержан бывший вице-министр труда и соцзащиты населения Казахстана
Отправлено: 02.07.25 - 16:06
#2
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Знает что посадят, но все равно рискует, зная, что жалостливое гос-во, которое отменило смертную казнь, его пожалеет и может осудить условно! Вот в чем оказывается рецидив преступлений типа хищений бюджета, взятки, тяжкие и особо тяжкие преступления! Когда этот беспредел закончится, если не взят курс на Профилактику преступлений, где основным рычагом профилактики будет являться смертная казнь, а не жалость в виде гуманности! Скоро в стране будут судимыми и снова судимые будут работать во всех органах власти! Куда съезжаем господа мечтатели, которые ничего не произведя путного, покупают только импортное, откуда деньги у неработающего народа?

[Исправлено: абике, 02.07.2025 - 17:11]

[Исправлено: абике, 02.07.2025 - 17:13]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1497
Задержан бывший вице-министр труда и соцзащиты населения Казахстана
Отправлено: 02.07.25 - 16:14
#3
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Цитата:
абике:

Надо как в некоторых странах, где руки отрубают за коррупцию.
Думаю будет толк. Хотя. Хапать начнут чужими руками, чтобы свои сберечь
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
305
Re: Задержан бывший вице-министр труда и соцзащиты населения...
Отправлено: 02.07.25 - 16:38
#4
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А по моему давно назрело обыкновенное решение: признать воровство из бюджета к изменен Родины и карать по максимальной строгости закона, чтобы неповадно было воровать деньги у своего государства...
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1497
Задержан бывший вице-министр труда и соцзащиты населения Казахстана
Отправлено: 02.07.25 - 16:50
#5
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Цитата:
Михаил:
изменен Родины и

Лишать гражданства. Безоговорочно.
Может быть еще и с семьёй. Чтобы не только о себе думали, но и о женах, детях... О завтрашнем дне думали.

Тогда и антикор нужен не будет, и к кнб его присоединять смысл отпадет.

[Исправлено: vofkakst, 02.07.2025 - 16:51]
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45333
Re: Задержан бывший вице-министр труда и соцзащиты населения...
Отправлено: 02.07.25 - 17:02
#6
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Хех..
Под предлогом утечки данных убирают людей Назарбаева от той или иной кормушки..
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