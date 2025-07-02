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Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Иностранцам массово отключат сим-карты в России
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52068
Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 09:15
С 1 июля 2025 года в России начинают действовать новые правила использования мобильной связи для иностранных граждан. Согласно заявлению Минцифры, операторы начнут поэтапно отключать сим-карты у тех иностранцев, кто не прошел обязательную биометрическую регистрацию.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16721
Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 10:46
У меня российская симка оформлена на мой паспорт уже лет 8 или больше. Неужели отключат меня. ну скоро буду в РФ надо будет забежать в салон связи узнать про эти новые правила. У меня и банковская российская карта оформлена на мой паспорт. Даже две с разных банков Как бы раньше проблем небыло.
[Исправлено: Vit, 02.07.2025 - 10:47]
[Исправлено: Vit, 02.07.2025 - 10:47]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 1333
Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 10:51
Цитата:
Отключат. Успевай, если важен сам номер, особенно привязка номера в банке.
[Исправлено: Мишаня, 02.07.2025 - 10:53]
Vit:
Неужели отключат меня
Неужели отключат меня
Отключат. Успевай, если важен сам номер, особенно привязка номера в банке.
[Исправлено: Мишаня, 02.07.2025 - 10:53]
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1446
Re: Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 11:20
На Николаевской таможне да, очередь кратно меньше, но работать погранцы там не любят, как-то простоял 4 часа, будучи один на всей таможне, а они ходили чесали сами догадываетесь что, кроме того на выезде около шлагбаума служивый вообще спал никакие сигналы не помогали, пришлось идти будить.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1720
Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 12:28
Цитата:
Сейчас вообще везде очереди,т.к. таксисты 90% иностранцы и хоть в Екб,хоть в Мск сутками люди стоят.
Мишаня:
Не нагоняй жути
Не нагоняй жути
Сейчас вообще везде очереди,т.к. таксисты 90% иностранцы и хоть в Екб,хоть в Мск сутками люди стоят.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2072
Re: Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 13:09
Цитата:
.....басни не рассказывай про Корею в европе эти правила давно действуют телефон покупаешь его регистрируешь а симку тем более....наконец порядок наведут...был том году в Москве шёл по базару наши земляки из средней азии бесплатно эти симки раздают как перожки....
Сабыр:
Северная Корея,здравствуй. Я прошёл эти 7 кругов ада,чтобы оформить симку. 2 раза пришлось ездить в Члб. Это кошмар. Куда катится РФ.. А ведь каких-то 10 лет совсем всё по другому было.
Северная Корея,здравствуй. Я прошёл эти 7 кругов ада,чтобы оформить симку. 2 раза пришлось ездить в Члб. Это кошмар. Куда катится РФ.. А ведь каких-то 10 лет совсем всё по другому было.
.....басни не рассказывай про Корею в европе эти правила давно действуют телефон покупаешь его регистрируешь а симку тем более....наконец порядок наведут...был том году в Москве шёл по базару наши земляки из средней азии бесплатно эти симки раздают как перожки....
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1446
Re: Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 15:19
Пробовалв приложении на ruID зарегистрироваться, убил бы того, кто эту херню придумал, долго вбивал данные, причем все даты только из выпадающего календаря, вручную не вписываются, приходиться листать это календарь до посинения туда-сюда при том,что я рожден в прошлом веке, а в конце надо подтвердить регистрацию на госуслугах через один из банков, где требуется СНИЛС, которого конечно же у меня нет, короче мне с двумя высшими не удалось, а как узбеки с таджиками из аулов будут, ума не приложу.
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.02.23
- Сообщений:
- 75
Re: Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 16:19
30 ночью заезжал в РФ, первого днем выезжал, все как обычно ни каких изменений, единственное в бугристом работы идут из за этого не удобства, еще персонала там мало работать не кому из за этого очереди, впрочем как и у нас. Симку российскую зарегистрировали ни каких проблем. Зато сын включил тут нашу симку, когда заехал, ему прилетела смс, ваш телефон не сертифицирован в РК, что бы воспользоваться связью сделайте кучу движений. Почему то, когда речь идет о той же Германии, куда нас просто так не пускают, ни кто не возмущается, тут РФ наконец то решили порядок навести-сразу Корея. Только вот насчет Кореи тоже сомнения, болтают всякое.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1496
Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 16:36
ПростоЦитата:
Хороший вопрос. Резонный.
Я считаю, что виной всему - витающая в воздухе русофобия. Чуть что - Россия то тиран , то агрессор, то просто неприветливая для казахстанцев страна. А так ли это? Нет
Внутренние меры нацелены не против казахстанцев - против всех тех, кто беспрепятственно может приехать с мешком деструктивностей. Если эти меры один раз меня замедлят на кайраке/бугристом, но в дальнейшем все будет быстрее - лично я только "За"
К примеру, я еду в гости. Скрывать мне нечего. Сдам отпечатки, и что там еще требуется. Зато потом буду спокойно пересекать границу. Проблема? Не столь существенная. Не везешь с собой оружие или наркотики - езжай себе спокойно. В цифровом профиле не будет компрометирующих записей.
Ну а если нарушил закон - тут уж извините, сами виноваты.
Я не робот:
тут РФ наконец то решили порядок навести-сразу Корея.
тут РФ наконец то решили порядок навести-сразу Корея.
Хороший вопрос. Резонный.
Я считаю, что виной всему - витающая в воздухе русофобия. Чуть что - Россия то тиран , то агрессор, то просто неприветливая для казахстанцев страна. А так ли это? Нет
Внутренние меры нацелены не против казахстанцев - против всех тех, кто беспрепятственно может приехать с мешком деструктивностей. Если эти меры один раз меня замедлят на кайраке/бугристом, но в дальнейшем все будет быстрее - лично я только "За"
К примеру, я еду в гости. Скрывать мне нечего. Сдам отпечатки, и что там еще требуется. Зато потом буду спокойно пересекать границу. Проблема? Не столь существенная. Не везешь с собой оружие или наркотики - езжай себе спокойно. В цифровом профиле не будет компрометирующих записей.
Ну а если нарушил закон - тут уж извините, сами виноваты.
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