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≡ Дифференцированные тарифы заставили казахстанцев снизить потребление воды на 8%
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52068
Дифференцированные тарифы заставили казахстанцев снизить потребление воды на 8%
Отправлено: 02.07.25 - 14:44
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«К концу 2024 года в городах, где введены дифференцированные тарифы, зафиксирован рост уровня установки приборов учета на 4%. Дифтариф позволил добиться экономии воды в размере 1,6 млн кубометров, что равно годовому потреблению города Лисаковска», - сказал вице-министр нацэкономики Асан Дарбаев.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1496
Re: Дифференцированные тарифы заставили казахстанцев снизить...
Отправлено: 02.07.25 - 14:44
#1
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А если сравнивать с маленькой деревней без водоснабжения- то показатели еще выше будут, господин министр!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16721
Дифференцированные тарифы заставили казахстанцев снизить потребление воды на 8%
Отправлено: 02.07.25 - 14:50
#2
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Цитата:
vofkakst:
Если поднять цену за куб то ещё меньше начнут потреблять воды. Можно сделать как на азс 1 литр воды 300тенге. Экономия бешаная. Инвестиции попрут. Выгодно будет машину воды людям продал а себе сразу лексус купил.
Профайл
v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1496
Дифференцированные тарифы заставили казахстанцев снизить потребление воды на 8%
Отправлено: 02.07.25 - 15:19
#3
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То есть чиновники свои хотелки ужимать не хотят. Лучше население в воде ограничивать. Не пора ли президенту взять бразды правления в свои руки - разогнать дармоедов и обновить Кабмин толковыми людьми?
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